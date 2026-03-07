La tajante reacción del hijo mayor de Evangelina Anderson tras verla a los besos con Ian Lucas

Embed

Qué dijo el representante de Ian Lucas de Evangelina Anderson

Lucas Sánchez, representante y amigo cercano de Ian Lucas, salió al cruce de las recientes declaraciones de Evangelina Anderson y respondió con dureza a la acusación que la modelo lanzó en su contra, al señalarlo como el supuesto responsable de haber filtrado las imágenes que se viralizaron en los últimos días. Además, cuestionó las reiteradas negativas públicas de Anderson sobre el vínculo que habría mantenido con el youtuber durante las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe).

Fue en SQP (América TV) donde Sánchez tomó la palabra para respaldar a su representado y deslizó que, según su mirada, la propia Anderson habría dejado entrever en varias oportunidades lo que ocurría con el joven, en un intento por acercarse al universo digital en el que él se mueve con soltura.

"Quiere cambiar el foco. Se la quiere agarrar conmigo. No creo que esté mal asesorado Ian; al contrario, creo que ella no está asesorada. Hace un lío tremendo y se mezcla. Ian, además de ser mi representado, es mi amigo, familia. Entonces, a partir de ahí...", expresó al responder a las acusaciones que Anderson había hecho previamente en Corta por Lozano (Telefe).

En esa misma línea, Sánchez aseguró que entre ambos existían acuerdos implícitos sobre cómo manejar la situación públicamente. Según contó, ciertas actitudes de la modelo en redes sociales generaban señales que, para él, no eran casuales: "Sube historias para que lo vinculen con él, cuando ellos ya estaban juntos. Ian nunca quiso que blanquee esto, nunca se lo planteó. Ella le hizo planteos que él aceptó; él le hizo planteos que ella aceptó. Entonces algo tenían. Novios no eran. Ella hacía todo lo posible para que se filtre".

Luego profundizó su postura y sostuvo que, mientras el tema era tratado dentro del programa como parte del juego televisivo, fuera de ese ámbito la situación cambiaba por completo. "Después fue al programa y seguía el juego del reality. En el programa jugaba; en la vida real era, en las redes sociales mostraba. Pero cuando venía a su mundo, que no es el de Ian, no jugaba: lo quería hacer ver como un boludo, cuando la que intentaba que se sepa era ella. Entonces, ¿cuánto lo quiere a Ian? Por algo está enojado. Yo en la relación de ellos no participo, pero si está enojado es porque ella quiso jugar a algo en el mundo de Ian y, cuando venía a su mundo, lo quería hacer quedar como un boludo", sentenció, enojado.

Visiblemente molesto, también aprovechó para desmentir versiones que lo señalaban por supuestas amenazas hacia la periodista Majo Martino y reveló que había mantenido una conversación privada con Anderson antes de que estallara el conflicto mediático: "Yo no amenacé a nadie. Tenía un pacto con Eva de que no iba a hablar mas de Ian. Estuvimos una hora y media conversando. Ella me amenazó con decir cosas que no son verdad y yo le dije: 'Yo voy a blanquear que esto es verdad'. Después, con Vero Lozano sale a decir todo esto y, bueno, nos cansamos. ¿Quién se cree que es? Mirá que Ian se siente mal cuando pasan estas cosas. Está jugando con él".

"Lo que menos me beneficia es que lo relacionen con ella, porque lo único que sale de ahí es conflicto. Con Ian todo es clean, porque no hace lío en ningún lado; es un pibe bueno. A mí no me sirve de nada esto. Lo que ella hace es tirar de la soga hasta un punto que no mide. No cuida a nadie", concluyó.