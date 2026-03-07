A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
No se quedó con la duda

La tajante reacción del hijo mayor de Evangelina Anderson tras verla a los besos con Ian Lucas

Evangelina Anderson contó que todo el tema de Ian Lucas repercutió directamente en su familia, al punto de que Bastián, su hijo mayor, tuvo una reacción al ver las fotos que se viralizaron en los medios.

7 mar 2026, 17:46
La tajante reacción del hijo mayor de Evangelina Anderson tras verla a los besos con Ian Lucas
La tajante reacción del hijo mayor de Evangelina Anderson tras verla a los besos con Ian Lucas

La tajante reacción del hijo mayor de Evangelina Anderson tras verla a los besos con Ian Lucas

Se cree que uno de los motivos por los que Evangelina Anderson le bajó el precio al vínculo que tuvo con Ian Lucas es la diferencia de edad entre ambos. La modelo tiene 42 años, mientras que el youtuber 26. Un pergamino mayor, aunque para muchos eso no dice demasiado cuando la conexión y la sintonía están presentes.

Sin embargo, como madre de tres hijos, a Eva no le parecía una buena idea que ellos se enteraran de que estaba vinculada sentimentalmente con un chico mucho menor e incluso a quien siguen a través de la pantalla. Desde su entorno, aseguran que ese aspecto pesó a la hora de manejar la situación con mayor discreción y de intentar restarle importancia al acercamiento cuando el tema comenzó a tomar estado público.

Leé también

Se conoció cómo Evangelina Anderson logró recuperar sus pertenencias de la casa de Ian Lucas

Se conoció cómo Evangelina Anderson logró recuperar sus pertenencias de la casa de Ian Lucas

Fue así que la propia Anderson confesó en Corta por Lozano (Telefe) que Bastian, de 17 años, le preguntó directamente por lo que estaba circulando en los medios y las redes.“Me dijo: 'mamá, ¿qué pasó?' y yo tuve que explicarle algo que para mí es insignificante“, relató.

“Cada vez que dicen algo yo trato de cuidarlos a mis hijos. A veces no hace falta decir cosas que uno no quiere decir y a la gente no le importa. La gente se olvida y todo, pero mis hijos no. Hoy yo lo hablé con mi hijo mayor, y fue muy doloroso lo que vivimos como familia”, siguió.

Embed

Qué dijo el representante de Ian Lucas de Evangelina Anderson

Lucas Sánchez, representante y amigo cercano de Ian Lucas, salió al cruce de las recientes declaraciones de Evangelina Anderson y respondió con dureza a la acusación que la modelo lanzó en su contra, al señalarlo como el supuesto responsable de haber filtrado las imágenes que se viralizaron en los últimos días. Además, cuestionó las reiteradas negativas públicas de Anderson sobre el vínculo que habría mantenido con el youtuber durante las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe).

Fue en SQP (América TV) donde Sánchez tomó la palabra para respaldar a su representado y deslizó que, según su mirada, la propia Anderson habría dejado entrever en varias oportunidades lo que ocurría con el joven, en un intento por acercarse al universo digital en el que él se mueve con soltura.

"Quiere cambiar el foco. Se la quiere agarrar conmigo. No creo que esté mal asesorado Ian; al contrario, creo que ella no está asesorada. Hace un lío tremendo y se mezcla. Ian, además de ser mi representado, es mi amigo, familia. Entonces, a partir de ahí...", expresó al responder a las acusaciones que Anderson había hecho previamente en Corta por Lozano (Telefe).

En esa misma línea, Sánchez aseguró que entre ambos existían acuerdos implícitos sobre cómo manejar la situación públicamente. Según contó, ciertas actitudes de la modelo en redes sociales generaban señales que, para él, no eran casuales: "Sube historias para que lo vinculen con él, cuando ellos ya estaban juntos. Ian nunca quiso que blanquee esto, nunca se lo planteó. Ella le hizo planteos que él aceptó; él le hizo planteos que ella aceptó. Entonces algo tenían. Novios no eran. Ella hacía todo lo posible para que se filtre".

Luego profundizó su postura y sostuvo que, mientras el tema era tratado dentro del programa como parte del juego televisivo, fuera de ese ámbito la situación cambiaba por completo. "Después fue al programa y seguía el juego del reality. En el programa jugaba; en la vida real era, en las redes sociales mostraba. Pero cuando venía a su mundo, que no es el de Ian, no jugaba: lo quería hacer ver como un boludo, cuando la que intentaba que se sepa era ella. Entonces, ¿cuánto lo quiere a Ian? Por algo está enojado. Yo en la relación de ellos no participo, pero si está enojado es porque ella quiso jugar a algo en el mundo de Ian y, cuando venía a su mundo, lo quería hacer quedar como un boludo", sentenció, enojado.

Visiblemente molesto, también aprovechó para desmentir versiones que lo señalaban por supuestas amenazas hacia la periodista Majo Martino y reveló que había mantenido una conversación privada con Anderson antes de que estallara el conflicto mediático: "Yo no amenacé a nadie. Tenía un pacto con Eva de que no iba a hablar mas de Ian. Estuvimos una hora y media conversando. Ella me amenazó con decir cosas que no son verdad y yo le dije: 'Yo voy a blanquear que esto es verdad'. Después, con Vero Lozano sale a decir todo esto y, bueno, nos cansamos. ¿Quién se cree que es? Mirá que Ian se siente mal cuando pasan estas cosas. Está jugando con él".

"Lo que menos me beneficia es que lo relacionen con ella, porque lo único que sale de ahí es conflicto. Con Ian todo es clean, porque no hace lío en ningún lado; es un pibe bueno. A mí no me sirve de nada esto. Lo que ella hace es tirar de la soga hasta un punto que no mide. No cuida a nadie", concluyó.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Evangelina Anderson Ian Lucas

Lo más visto