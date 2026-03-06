Irán multiplica sus ataques y lanza misiles contra edificios en Baréin donde había militares de Qatar

Los ataques forman parte de la escalada regional que comenzó el sábado pasado, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron operaciones militares contra Irán. Desde entonces, Teherán respondió con bombardeos contra activos militares estadounidenses y también contra infraestructuras en distintos países del Golfo.

Según reportes oficiales, al menos 13 personas murieron en la región desde el inicio de la ofensiva iraní, entre ellas siete civiles. Washington confirmó además la muerte de seis militares estadounidenses, cuatro de ellos en Kuwait.

Irán ataca países donde hay presencia de fuerzas estadounidenses

El Ministerio de Defensa de Qatar informó que sus sistemas de defensa interceptaron drones que tenían como objetivo la base aérea de Al Udeid, donde funciona el cuartel general avanzado del Comando Central de Estados Unidos en Medio Oriente.

En Arabia Saudita, las autoridades militares indicaron que tres misiles balísticos disparados hacia la base aérea Príncipe Sultán, al sur de Riad, fueron interceptados antes de alcanzar su objetivo. En esa instalación también se encuentran desplegadas fuerzas estadounidenses.

Las sirenas antiaéreas se activaron además en Baréin y en Kuwait, donde las defensas aéreas respondieron a incursiones de misiles y drones que atravesaron su espacio aéreo.

Funcionarios estadounidenses señalaron que los ataques iraníes ya alcanzaron a una docena de países en la región. Desde Washington anticiparon que buscarán coordinar una respuesta con los gobiernos afectados.

Mientras tanto, en Israel se registraron explosiones en Tel Aviv durante la mañana del viernes, luego de que el sistema de defensa detectara una nueva andanada de misiles lanzados desde Irán.





Trump vuelve a instar a los iraníes a “recuperar” su país

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a enviar un mensaje directo a la población iraní. Durante una breve declaración en la Casa Blanca, instó a los ciudadanos a “recuperar su país” y prometió que Washington les otorgaría “inmunidad total”, sin precisar los alcances de esa afirmación.

“Estarán perfectamente a salvo con inmunidad total o se enfrentarán a una muerte absolutamente garantizada”, sostuvo el mandatario.

Sin embargo, otros funcionarios del gobierno estadounidense recomendaron a la población iraní no salir a protestar mientras continúan los bombardeos.

En una entrevista con el portal Axios, Trump también afirmó que debería participar en la elección del nuevo líder supremo iraní que reemplazará al ayatolá Ali Jamenei, quien murió en los primeros ataques del conflicto. El presidente estadounidense desestimó al hijo del clérigo, Mojtaba Jamenei, uno de los posibles sucesores, y aseguró que su objetivo es que Irán tenga un liderazgo que “lleve armonía y paz al país”.