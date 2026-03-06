Israel lanzó ataques "a gran escala" sobre Teherán mientras crece la tensión con Irán

Putin habló con el presidente de Irán

En paralelo a la escalada militar, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, mantuvo una conversación telefónica con su par iraní Masoud Pezeshkian, en la que reiteró el respaldo de Moscú a Teherán.

Durante el diálogo, el líder ruso expresó nuevamente sus condolencias por la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei y de varios miembros de su familia, ocurrida durante los primeros ataques del conflicto.

Se trató del primer contacto entre ambos mandatarios desde el inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, un hecho que refleja la creciente dimensión internacional de la crisis.

Putin ya había enviado un telegrama a Pezeshkian el 1 de marzo en el que calificó la muerte de Khamenei como una “cínica violación” de las normas morales y del derecho internacional.

El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en Asjabad, Turkmenistán, el 12 de diciembre de 2025. Europa Press

Rusia pidió frenar la guerra

Durante la conversación, el presidente ruso reiteró la postura del Kremlin frente al conflicto y pidió un cese inmediato de las hostilidades. Putin también planteó la necesidad de retomar el camino diplomático para evitar una escalada mayor en Medio Oriente.

Por su parte, Pezeshkian agradeció el respaldo de Rusia y destacó la defensa de la “soberanía e independencia” de Irán frente a los ataques externos. Desde el Kremlin, el portavoz presidencial Dmitri Peskov aseguró que el diálogo entre Rusia e Irán continuará en distintos niveles diplomáticos.

El funcionario evitó confirmar si Teherán solicitó asistencia militar a Moscú, aunque reiteró que Rusia mantendrá abiertos los canales de comunicación con el gobierno iraní.

Informes sobre cooperación militar entre Rusia e Irán

En paralelo, funcionarios vinculados a la inteligencia estadounidense indicaron que Rusia habría compartido información con Irán que podría facilitar ataques contra activos militares de Estados Unidos en la región, según revelaron medios como AP, The Washington Post y CNN.

De acuerdo con esas fuentes, Moscú habría proporcionado datos que permitirían identificar buques de guerra, aeronaves y otras instalaciones estadounidenses en Medio Oriente.

Escala el conflicto en Medio Oriente. (Foto: Reuters)

No obstante, las mismas fuentes aclararon que no existen pruebas de que Rusia haya dado instrucciones directas a Irán sobre cómo utilizar esa información.

La revelación representa la primera evidencia de una posible implicación indirecta de Moscú en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que podría ampliar aún más el alcance internacional del conflicto.