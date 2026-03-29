Irán denunció apagones en Teherán y el norte del país en medio de ataques israelíes

Operativo para restablecer el servicio

Tras el ataque, equipos técnicos de la industria eléctrica fueron desplegados de inmediato en las zonas afectadas para iniciar las tareas de reparación.

El viceministro de Energía, Mostafa Rajabi Mashhadi, aseguró que ya se activaron subestaciones alternativas para compensar la caída del sistema.

Según indicó, el suministro eléctrico en Teherán y en la ciudad de Karaj podría restablecerse en el transcurso de las próximas horas.

Evaluación de daños en curso

Mientras continúan los trabajos en el terreno, las autoridades evalúan el alcance total de los daños provocados por el bombardeo.

El incidente se suma a una serie de episodios de tensión en la región y pone en alerta a las autoridades por la vulnerabilidad de infraestructuras críticas como el sistema energético.