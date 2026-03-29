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Irán denunció apagones en Teherán y el norte del país en medio de ataques israelíes

El ataque afectó instalaciones clave en la capital de Irán y zonas cercanas. Trabajan contrarreloj para restablecer el servicio.

Irán denunció apagones en Teherán y el norte del país en medio de ataques israelíes

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Leé también Israel eliminó a otro alto jefe militar de la Guardia Revolucionaria de Irán, figura clave de la guerra
Israel eliminó al jefe de la Guardia Revolucionaria sobre el estrecho de Ormuz. (Foto: A24.com)

Según informó el Ministerio de Energía a través de la agencia Tasnim, los ataques dañaron instalaciones estratégicas tanto en la provincia de Teherán como en la vecina Alborz.

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Daños en puntos críticos del sistema

De acuerdo con reportes de la agencia Fars, el apagón se produjo por el impacto en una torre de alta tensión ubicada en Alborz y en la subestación de Dushan Tappeh, dos nodos fundamentales para el abastecimiento eléctrico de la capital.

Estos daños provocaron la interrupción del servicio en amplios sectores urbanos y generaron preocupación entre los habitantes.

Operativo para restablecer el servicio

Tras el ataque, equipos técnicos de la industria eléctrica fueron desplegados de inmediato en las zonas afectadas para iniciar las tareas de reparación.

El viceministro de Energía, Mostafa Rajabi Mashhadi, aseguró que ya se activaron subestaciones alternativas para compensar la caída del sistema.

Según indicó, el suministro eléctrico en Teherán y en la ciudad de Karaj podría restablecerse en el transcurso de las próximas horas.

Evaluación de daños en curso

Mientras continúan los trabajos en el terreno, las autoridades evalúan el alcance total de los daños provocados por el bombardeo.

El incidente se suma a una serie de episodios de tensión en la región y pone en alerta a las autoridades por la vulnerabilidad de infraestructuras críticas como el sistema energético.

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