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El canciller Quirno respaldó el alineamiento en el conflicto en Medio Oriente: "Argentina no será neutral ante el terrorismo"

El funcionario defendió la postura del gobierno de Javier Milei frente al conflicto con Irán y relativizó las advertencias sobre posibles represalias.

El canciller Pablo Quirno respaldó el alineamiento en el conflicto en Medio Oriente: Argentina no será neutral ante el terrorismo

El canciller Pablo Quirno respaldó el alineamiento en el conflicto en Medio Oriente: "Argentina no será neutral ante el terrorismo"

El canciller Pablo Quirno respaldó la política exterior del gobierno de Javier Milei y destacó el alineamiento con Estados Unidos e Israel en el marco del conflicto con Irán. “Lo importante es impedir que Irán exporte terrorismo al mundo”, afirmó.

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En ese sentido, el funcionario fue contundente: “Argentina apoya lo que está haciendo Estados Unidos e Israel. Irán es un régimen terrorista de hace 47 años que ha atacado argentinos en dos oportunidades”.

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“Argentina no va a ser neutral”

Quirno remarcó que la postura del país es clara frente al escenario internacional. “Argentina no va a ser neutral ante el terrorismo internacional. Es una posición muy clara de este gobierno y del presidente Milei”, sostuvo.

Además, relativizó las advertencias sobre posibles atentados como consecuencia de este posicionamiento: “Es incierto especular con cómo terminan estos conflictos”.

En ese sentido, insistió en que el foco debe estar en frenar la expansión de amenazas globales: “Lo importante es impedir que Irán exporte terrorismo al mundo, porque generan incertidumbre global”.

Advertencia sobre el alcance militar de Irán

El canciller también planteó preocupación por la capacidad armamentística del régimen iraní. Como ejemplo, mencionó el reciente lanzamiento de un misil hacia la isla Diego García.

“Eso implica que Irán podría tener la capacidad de tirar misiles que lleguen a Europa. Uno no puede permanecer indiferente a eso”, advirtió en una entrevista con el periodista Luis Majul en LN+.

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El fallo por YPF y la relación con EE.UU.

Durante la entrevista, Quirno también se refirió al fallo favorable para la Argentina en el litigio por la expropiación de YPF y destacó el rol del gobierno en ese proceso.

“Estados Unidos tiene un sistema de justicia independiente. Lo que sí logramos fue alertar con la credibilidad que teníamos sobre lo que estaba pasando”, explicó.

Según detalló, el caso despertó el interés del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia estadounidense debido a su impacto internacional: “Ese interés es porque también afectaba intereses de Estados Unidos”.

Por último, el canciller subrayó que el vínculo bilateral se construye sobre la confianza: “La relación se construye a través de credibilidad, no de favores”.

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