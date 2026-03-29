El canciller Quirno respaldó el alineamiento en el conflicto en Medio Oriente: "Argentina no será neutral ante el terrorismo"

En ese sentido, insistió en que el foco debe estar en frenar la expansión de amenazas globales: “Lo importante es impedir que Irán exporte terrorismo al mundo, porque generan incertidumbre global”.

Advertencia sobre el alcance militar de Irán

El canciller también planteó preocupación por la capacidad armamentística del régimen iraní. Como ejemplo, mencionó el reciente lanzamiento de un misil hacia la isla Diego García.

“Eso implica que Irán podría tener la capacidad de tirar misiles que lleguen a Europa. Uno no puede permanecer indiferente a eso”, advirtió en una entrevista con el periodista Luis Majul en LN+.

quirno

El fallo por YPF y la relación con EE.UU.

Durante la entrevista, Quirno también se refirió al fallo favorable para la Argentina en el litigio por la expropiación de YPF y destacó el rol del gobierno en ese proceso.

“Estados Unidos tiene un sistema de justicia independiente. Lo que sí logramos fue alertar con la credibilidad que teníamos sobre lo que estaba pasando”, explicó.

Según detalló, el caso despertó el interés del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia estadounidense debido a su impacto internacional: “Ese interés es porque también afectaba intereses de Estados Unidos”.

Por último, el canciller subrayó que el vínculo bilateral se construye sobre la confianza: “La relación se construye a través de credibilidad, no de favores”.