Por el momento, no hay una fecha prevista para el alta. La posibilidad de una nueva cirugía dependerá de la evolución del paciente y de su respuesta al tratamiento durante las próximas horas.

La esposa del expresidente, Michelle Bolsonaro, aseguró en sus redes sociales que pasó la noche sin dolor y que ya había podido caminar. También pidió que continúen las oraciones para que el intestino vuelva a funcionar normalmente y no sea necesario realizar un procedimiento más invasivo.

El relato de su hijo: “Jamás lo había visto así”

Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del exmandatario, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que describió las complicaciones que atravesó su padre durante la madrugada.

Según contó, los médicos tuvieron que volver a colocarle una sonda que ingresa por la nariz y llega hasta el estómago. A través de ese procedimiento lograron extraer casi un litro de residuos alimenticios acumulados.

El dirigente relató que su padre sufrió episodios de náuseas, vómitos, distensión abdominal y dolores intensos.

“En esta montaña rusa, cuando pasan los efectos de los medicamentos, las náuseas vuelven visiblemente, la panza se distiende de nuevo y los dolores aumentan con el hipo”, escribió.

También manifestó su preocupación por el riesgo de broncoaspiración, una complicación que puede producirse cuando el contenido del estómago ingresa a las vías respiratorias.

“No soy médico, pero jamás lo había visto así, sobre todo en los momentos repetidos e intensos de esta noche”, expresó Carlos.

Además, señaló que todavía se investigan las causas del cuadro y advirtió que, si no se logra resolver con el tratamiento actual, su padre podría enfrentar la décima cirugía en menos de ocho años.

La Justicia autorizó visitas de sus hijos durante la internación

En medio de la preocupación por su estado de salud, el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, autorizó a los hijos y a una hijastra de Bolsonaro a visitarlo diariamente mientras permanezca hospitalizado.

La resolución establece que los encuentros deberán respetar los horarios y las normas de seguridad del centro médico. Sin embargo, el magistrado prohibió el ingreso de celulares, cámaras y otros dispositivos que permitan grabar imágenes o audios del expresidente.

Bolsonaro cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenado por golpismo. Su historial médico fue uno de los argumentos considerados por la Justicia brasileña para autorizar esa modalidad de cumplimiento de la pena por razones humanitarias, en marzo de este año.

El expresidente arrastra problemas abdominales desde septiembre de 2018, cuando fue apuñalado durante un acto de campaña electoral en Juiz de Fora.

El ataque le provocó graves lesiones internas y, desde entonces, debió someterse a numerosas intervenciones quirúrgicas y atravesó distintos episodios de obstrucción intestinal.

La posibilidad de una nueva operación mantiene en alerta a su entorno familiar y al equipo médico, que seguirá de cerca su evolución durante las próximas horas.