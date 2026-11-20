“Hablamos de la necesidad de cooperar para detener la proliferación de esa amenaza nuclear por todo nuestro planeta. Y, en particular, hablamos ampliamente sobre cómo garantizar que Irán nunca tenga un arma nuclear. Están locos. No vamos a permitir que tengan un arma nuclear”, manifestó.

Trump puso en duda la posibilidad de eliminar las armas nucleares

Pese a destacar el diálogo con Putin y Xi, el presidente estadounidense se mostró poco convencido de que las principales potencias puedan avanzar hacia un desarme nuclear completo.

Para explicar su postura, planteó las dificultades que tendría un país para aceptar una reducción de sus arsenales sin certezas sobre el comportamiento de sus adversarios. “Si alguien viene y dice ‘Te propongo un trato. Vamos todos a reducirlas a la mitad’, es difícil decir que sí, en especial cuando estás al mando”, sostuvo.

En la misma línea, consideró que abandonar por completo este tipo de armamento representa una decisión todavía más compleja. “Es muy, muy difícil decir ‘Vamos a deshacernos de nuestras armas nucleares’”, agregó.

La guerra en Ucrania y las críticas a la Corte Penal Internacional

Otro de los asuntos abordados por Trump fue el conflicto entre Rusia y Ucrania. El mandatario aseguró que Putin le transmitió su intención de encontrar una solución diplomática para poner fin a la guerra.

Según relató, durante una conversación bilateral el presidente ruso “claramente expresó su deseo de que la guerra entre Rusia y Ucrania termine por medios diplomáticos”. La declaración se produjo luego de una nueva serie de ataques rusos sobre Kiev.

Trump también cuestionó el funcionamiento de la Corte Penal Internacional (CPI), organismo al que acusó de excederse en sus facultades. El presidente estadounidense afirmó que China se sumó por primera vez a los cuestionamientos contra el tribunal y sus atribuciones para ordenar la detención de jefes de Estado.

“La CPI cree que puede entrar y arrestar a los jefes de Estado, y eso no es correcto. Pueden hacerlo sin motivo alguno; por eso, como grupo, lo condenamos”, expresó.

Amenazas de sanciones a empresas por instalar centros de datos en el exterior

En otro tramo de la conferencia, Trump anticipó posibles medidas contra compañías estadounidenses que decidan construir centros de datos fuera de su territorio.

El presidente estadounidense se refirió a Jensen Huang y manifestó su apoyo para que vuelva a ocupar el cargo de director ejecutivo de Nvidia. (Foto: Reuters)

El mandatario argumentó que esas instalaciones podrían terminar bajo el control de China y aseguró que su administración no permitirá que se concrete ese escenario.

"No permitiremos que los centros de datos se instalen en otros países porque China se adueñaría de todos, y no permitiremos que eso pase. Y vamos a imponer duras sanciones a las empresas que lo intenten”, afirmó.

El respaldo de Trump a Jensen Huang y su pedido a Nvidia

Por último, el presidente estadounidense se refirió a Jensen Huang y manifestó su apoyo para que vuelva a ocupar el cargo de director ejecutivo de Nvidia, luego de su renuncia, conocida la semana pasada.

La salida del empresario se produjo después de que trascendieran denuncias sobre una presunta relación extramatrimonial con una mujer señalada como espía china, que habría facilitado el envío de chips sujetos a restricciones comerciales hacia ese país. Posteriormente, también se conocieron versiones sobre al menos otros dos vínculos extramatrimoniales.

Trump defendió al empresario y pidió que la compañía tecnológica le permita regresar a la conducción. “Me encantaría verlo de vuelta. Es una de las mentes más brillantes del mundo, ¿y a dónde irá? Creo que me encantaría que le dieran una segunda oportunidad a Jensen”, manifestó.

El mandatario también aseguró que había conversado sobre Huang con Xi Jinping durante su reciente encuentro en Shenzhen. De acuerdo con su versión, el presidente chino elogió las capacidades del empresario y lo definió como “¡Oh, brillante, brillante! Es un hombre brillante”.

La afirmación de Trump contrastó con lo señalado ese mismo viernes por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien había asegurado que el nombre de Huang no había formado parte de las conversaciones entre ambos mandatarios.