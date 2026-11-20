La intensidad máxima registrada fue de nivel V en la escala de Mercalli Modificada, correspondiente a un impacto moderado en la ciudad de Junín. Hasta el momento, las autoridades no informaron víctimas fatales ni daños materiales de gran magnitud como consecuencia del movimiento.

El sismo ocurrió un día después de una serie de movimientos telúricos registrados en la región de Ica, en un contexto de actividad sísmica en distintas zonas del territorio peruano

El momento en que una conductora de televisión informó el sismo en vivo

La magnitud del temblor también quedó reflejada durante una transmisión televisiva en Perú. Una conductora de noticias debió informar sobre el terremoto mientras el movimiento todavía se sentía con fuerza en el estudio y pidió calma a los televidentes.

“Calma, por favor, no corran. Vayan buscando los lugares más seguros, por favor. Vayan cogiendo la mochila de emergencia, vean a los chicos, no griten, no bajen corriendo las escaleras”, advirtió durante la transmisión.

Mientras el sismo continuaba, la periodista insistió en la importancia de mantener la tranquilidad y evitar desplazamientos apresurados. También recomendó no utilizar ascensores ni bajar corriendo por las escaleras si las personas se encontraban en edificios.

“Ya va varios segundos, pero les pedimos tranquilidad como siempre”, señaló, al tiempo que indicaba buscar las salidas de emergencia y tener a mano los elementos necesarios ante una eventual evacuación.

La transmisión permitió ver en directo cómo la conductora intentaba mantener la calma mientras informaba sobre el movimiento telúrico y transmitía recomendaciones de seguridad a la audiencia.