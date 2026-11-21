Durante el despliegue de las fuerzas federales se registraron enfrentamientos armados, incendios de vehículos, bloqueos de carreteras y ataques contra efectivos de seguridad.

Ante la escalada de violencia, las autoridades recomendaron a la población permanecer en sus viviendas y evitar desplazamientos por las rutas afectadas. Los incidentes reflejaron la capacidad de reacción de las organizaciones criminales que mantienen presencia territorial en el norte de Sinaloa, donde Meza Flores había consolidado su estructura durante las últimas décadas.

Quién es "El Chapo Isidro", el narco que buscaba Estados Unidos

Fausto Isidro Meza Flores nació el 19 de junio de 1982 en Guasave, Sinaloa, y construyó su trayectoria criminal dentro de algunas de las organizaciones más importantes del narcotráfico mexicano. Sus primeros vínculos estuvieron relacionados con el grupo de los hermanos Beltrán Leyva, una estructura que durante años mantuvo una estrecha relación con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, tras la ruptura entre ambas organizaciones en 2008, Meza Flores comenzó a fortalecer su propio grupo criminal y amplió su influencia sobre diferentes territorios. Con el tiempo, pasó a ser identificado como líder de Los Mazatlecos y del denominado Cártel de Guasave o Meza-Flores, organizaciones vinculadas con el tráfico de drogas y el control de rutas estratégicas.

Así se llevaron al "Chapo Isidro". (Foto: Reuters)

También mantuvo alianzas con la facción conocida como Los Mayos, en medio de las disputas internas que modificaron el mapa del narcotráfico en México.

Por qué el FBI ofrecía cinco millones de dólares

Las autoridades estadounidenses acusaban a Meza Flores de dirigir una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína, heroína, metanfetaminas, fentanilo y marihuana. Según las investigaciones desarrolladas en Estados Unidos, su estructura habría participado durante más de dos décadas en el envío de grandes cantidades de estupefacientes hacia territorio estadounidense.

En febrero de 2025, el FBI incorporó a "El Chapo Isidro" a su lista de los diez fugitivos más buscados, una medida que reflejaba la importancia que Washington atribuía a su captura. Además, el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera localizarlo y facilitar su detención o condena.

Vehículos arden en una ruta cerca de Los Mochis, en Sinaloa, México, tras el anuncio sobre la detención de Meza Flores (Foto: Reuters)

Qué puede pasar en Sinaloa

El arresto de Meza Flores se produjo en un contexto de creciente violencia en Sinaloa, donde diferentes facciones criminales mantienen enfrentamientos por el control de territorios, rutas de distribución y actividades ilegales. La caída de uno de los principales referentes del narcotráfico regional podría generar nuevos movimientos dentro de su organización y abrir una disputa por el liderazgo de la estructura.

Las autoridades mantienen la atención sobre posibles represalias y nuevos enfrentamientos, especialmente en las zonas donde el grupo de Meza Flores conservaba mayor influencia. Por el momento, el impacto que tendrá su detención sobre el equilibrio entre las organizaciones criminales de Sinaloa continúa siendo incierto.