Adabel Guerrero confesó cómo reaccionó Martín Lamela tras los rumores de infidelidad con un vecino del country

Lejos de mostrarse abatida, la artista eligió bajarle el tono al escándalo y hasta se permitió tomarlo con humor. “Un quilombo bárbaro, diciendo que yo estoy con alguien del country, cosa que me jode, pero me causó gracia, porque me imagino a todas en el chat del country”, lanzó, entre risas, evidenciando cierta ironía frente a la versión que circulaba.

Así, entre versiones cruzadas y aclaraciones públicas, Adabel Guerrero decidió enfrentar el momento sin dramatizar, combinando sinceridad y un toque de humor, mientras Martín Lamela intentaba procesar el impacto de una información que, según quedó expuesto, lo tomó completamente por sorpresa.

Adable Guerrero y Martín Lamela con su hija

Cuál fue la primera reacción de Adabel Guerrero frente los rumores de crisis y separación de Martín Lamela

Después de que el jueves por la noche Pepe Ochoa lanzara una verdadera bomba al hacerse eco en LAM (América TV) de una fuerte versión indicando que Adabel Guerrero y su marido, Martín Lamela, estarían atravesando una fuerte crisis, incluso con versiones de separación después de casi dos décadas juntos, PrimiciasYa fue hasta ella para confirmar la mala nueva.

Así, con el objetivo de ofrecerle este espacio para aclarar la situación, lo cierto es que Adabel Guerrero por una lacónica respuesta sin confirmar ni desmentir lo dicho en el programa de Ángel de Brito. "No, no me interesa aclarar nada. Tranqui", aseguró la bailarina evitando entrar en detalles ni hacer mención alguna sobre la versión de su teórica infidelidad y consecuente crisis matrimonial con el padre de su hija.

adabel guerrero martin lamela

Vale recordar que si bien Adabel Guerrero y Martín Lamela hace muchos años que están juntos, lo cierto es que en sus comienzos ya atravesaron una fuerte crisis que lograron superar allá por 2015 para volver a apostar al amor hasta el día de hoy.