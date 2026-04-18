Adabel Guerrero confesó cómo reaccionó Martín Lamela tras los rumores de infidelidad con un vecino del country
Tras esquivar el tema al comienzo, Adabel Guerrero terminó enfrentando los rumores de crisis y reveló cómo impactaron en su marido ante los trascendidos.
18 abr 2026, 12:16
Adabel Guerrero confesó cómo reaccionó Martín Lamela tras los rumores de infidelidad con un vecino del country
El clima se volvió tenso el jueves por la noche cuando Pepe Ochoa encendió la mecha en LAM (América TV) al revelar una versión que sacudió al mundo del espectáculo: Adabel Guerrero estaría atravesando una crisis con su marido, Martín Lamela, tras casi dos décadas de relación, a raíz de un presunto vínculo con un vecino del country donde viven.
La información no tardó en replicarse y, en cuestión de horas, el tema ya era comentario obligado. Frente a esa ola de especulaciones, la bailarina no tuvo más remedio que salir a dar su versión, aunque en un primer momento había evitado el contacto con los medios.
Finalmente, al retirarse de Sex, el espectáculo en el que forma parte del elenco, Adabel Guerrero rompió el silencio y se refirió directamente a lo sucedido. “Lo acabo de escuchar. Me mandó un montón de gente capturas en el medio de la función. Yo no entendía nada”, expresó en diálogo con el ciclo Los Profesionales de Siempre (El Nueve), dejando en claro su sorpresa ante la situación.
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En ese contexto, también dio detalles de cómo impactó el rumor en su entorno más cercano, especialmente en su pareja. “Me llamó mi marido. Yo estaba con mi hija en el camarín, que no puede salir de ahí adentro. Había empezado la función, mis amigas me mandan ‘¿qué pasó?’, las mamis del colegio...”, relató, describiendo el desconcierto que vivió mientras intentaba cumplir con su trabajo.
Lejos de mostrarse abatida, la artista eligió bajarle el tono al escándalo y hasta se permitió tomarlo con humor. “Un quilombo bárbaro, diciendo que yo estoy con alguien del country, cosa que me jode, pero me causó gracia, porque me imagino a todas en el chat del country”, lanzó, entre risas, evidenciando cierta ironía frente a la versión que circulaba.
Así, entre versiones cruzadas y aclaraciones públicas, Adabel Guerrero decidió enfrentar el momento sin dramatizar, combinando sinceridad y un toque de humor, mientras Martín Lamela intentaba procesar el impacto de una información que, según quedó expuesto, lo tomó completamente por sorpresa.
Cuál fue la primera reacción de Adabel Guerrero frente los rumores de crisis y separación de Martín Lamela
Después de que el jueves por la noche Pepe Ochoa lanzara una verdadera bomba al hacerse eco en LAM (América TV) de una fuerte versión indicando que Adabel Guerrero y su marido, Martín Lamela, estarían atravesando una fuerte crisis, incluso con versiones de separación después de casi dos décadas juntos, PrimiciasYa fue hasta ella para confirmar la mala nueva.
Así, con el objetivo de ofrecerle este espacio para aclarar la situación, lo cierto es que Adabel Guerrero por una lacónica respuesta sin confirmar ni desmentir lo dicho en el programa de Ángel de Brito. "No, no me interesa aclarar nada. Tranqui", aseguró la bailarina evitando entrar en detalles ni hacer mención alguna sobre la versión de su teórica infidelidad y consecuente crisis matrimonial con el padre de su hija.
Vale recordar que si bien Adabel Guerrero y Martín Lamela hace muchos años que están juntos, lo cierto es que en sus comienzos ya atravesaron una fuerte crisis que lograron superar allá por 2015 para volver a apostar al amor hasta el día de hoy.