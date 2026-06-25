La llamativa frase de Donald Trump luego de los mortales terremotos en Venezuela

Varios de los subalternos directos del presidente anunciaron los pasos inmediatos de ayuda a Venezuela. El funcionario del Departamento de Estado Jeremy Lewin informó que Washington activó un equipo de asistencia para desastres y una fuerza de tarea destinada a coordinar la ayuda de emergencia para la población venezolana.

“Trabajando junto a nuestros socios en el gobierno interino venezolano, Estados Unidos enviará equipos de búsqueda y rescate, suministros médicos y humanitarios, además de otros recursos durante los primeros días cruciales después de esta trágica catástrofe natural”, señaló Lewin. Pero la misión de ayuda, está en primer nivel para la Casa Blanca.

Marco Rubio, secretario de Estado, encargado de la ayuda a Venezuela

En medio de la emergencia provocada por los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio anunció el despliegue inmediato de equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria para colaborar con las tareas de emergencia en las zonas afectadas.

La decisión fue comunicada pocas horas después de los sismos que golpearon el centro-norte del país y causaron centenares de víctimas, miles de heridos y graves daños en infraestructura, especialmente en Caracas y el estado de La Guaira. Ante la magnitud de la tragedia, Washington activó un operativo especial para asistir a las autoridades venezolanas durante las primeras horas posteriores al desastre.

“Estados Unidos extiende sus más profundas condolencias al pueblo de Venezuela”, expresó Rubio en un mensaje difundido por el Departamento de Estado. El funcionario aseguró que el gobierno estadounidense acompaña a las familias de las víctimas, a los heridos y a los equipos de rescate que trabajan contrarreloj entre los escombros.

Según explicó, la ayuda incluirá especialistas en operaciones de rescate, personal entrenado para actuar en estructuras colapsadas, equipamiento médico de emergencia y suministros humanitarios destinados a las comunidades más afectadas. La asistencia se coordinará junto con las autoridades venezolanas y organismos de respuesta ante desastres.

El anuncio se produjo después de que el presidente Donald Trump manifestara que Estados Unidos está “listo, dispuesto y en condiciones de ayudar” a Venezuela. El mandatario aseguró que ordenó a todas las agencias federales prepararse para actuar con rapidez ante la catástrofe y brindar apoyo a la población afectada.

Además del envío de rescatistas y recursos sanitarios, el Departamento de Estado confirmó la activación de un equipo de asistencia para desastres y de una fuerza de tarea especial encargada de coordinar la respuesta estadounidense.

La ayuda norteamericana se suma a las iniciativas anunciadas por otros países de la región y de Europa, que comenzaron a movilizar personal especializado, hospitales de campaña y equipos de emergencia para colaborar con las tareas de rescate y asistencia a los damnificados.

Hay un dato final que pone de relieve el efecto devastador de los terremotos. También llega desde los Estados Unidos. Fuentes de inteligencia dicen que ante la magnitud de los terremotos, los datos iniciales de víctimas serán sobrepasados en gran escala y el número de muertos sería muy superior a las 1.000 personas.