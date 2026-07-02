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El peor momento de Mauro Icardi: los motivos que lo llevaron a la debacle

El derrumbe de Mauro Icardi: los serios problemas que enfrenta el deportista en su peor momento. Enterate.

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Mauro Icardi, en su peor momento (Foto: A24.com).

En cuestión de días, Mauro Icardi pasó de mostrarse enamorado en las redes sociales a quedar envuelto en un combo explosivo que amenaza con convertirse en el peor momento de su vida personal y profesional. Mientras crecen las versiones de una fuerte crisis con la China Suárez, también se supo que habría sufrido un duro revés en su guerra judicial con Wanda Nara y, para completar el panorama, su continuidad futbolística está rodeada de incertidumbre.

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Tres frentes abiertos al mismo tiempo, tres problemas que estallaron casi en simultáneo y que volvieron a poner al delantero en el centro de la tormenta.

El primer golpe llegó desde su propia relación de pareja. Según reveló Yanina Latorre en SQP, la China Suárez abandonó hace cuatro días la casa que compartía con Icardi en Nordelta después de una fuerte discusión.

"Agarró un bolso y se fue", aseguró la conductora, quien además explicó que la actriz se instaló junto a sus hijos menores en su vivienda del country San Jorge.

Siempre según esa versión, la pelea habría comenzado cuando la actriz descubrió mensajes en el teléfono del futbolista. En esas conversaciones, Icardi habría intentado conseguir el contacto de Ekaterina "Eka" Ojeda, la joven que días atrás ya había generado un fuerte episodio de celos dentro de la pareja en un boliche en Capital.

La propia Eka confirmó luego que alguien le acercó el número del delantero, aunque dejó en claro que no tiene intención de iniciar ningún vínculo. "Si me llama le voy a contestar porque soy educada, pero me parece un hombre grande para mí y tiene demasiados quilombos en su vida", disparó.

Según Latorre, Icardi intentó recomponer la relación y fue hasta la casa donde se encuentra la actriz, pero el encuentro no habría servido para acercar posiciones y la crisis seguiría vigente.

Como si eso no alcanzara, el segundo golpe llegó desde el frente judicial.

Siempre de acuerdo con la información difundida en televisión, Icardi finalmente habría aceptado pagar la millonaria deuda por alimentos que mantenía con Wanda Nara, poniendo fin a una disputa que llevaba años.

Durante mucho tiempo, el delantero sostuvo que sus hijas tenían residencia en Turquía y que, por ese motivo, no correspondía pagar la cuota alimentaria en Argentina. Sin embargo, las niñas viven en el país junto a Wanda desde 2024 y, según trascendió, el futbolista terminó siguiendo el consejo de sus abogadas y regularizó la situación.

Para muchos, se trata de un triunfo judicial para Wanda Nara en una de las batallas más largas que ambos protagonizaron tras la separación.

Pero el panorama no termina ahí: el tercer problema tiene que ver con su carrera deportiva.

El contrato que vinculaba a Icardi con Galatasaray finalizó el 30 de junio y, hasta el momento, no existe una renovación confirmada, lo que abre enormes interrogantes sobre cuál será el próximo destino del delantero.

Así, el futbolista enfrenta una combinación explosiva: una relación sentimental envuelta en rumores de ruptura, un nuevo revés en su histórica pelea con Wanda Nara y un futuro futbolístico que todavía aparece lleno de incógnitas.

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