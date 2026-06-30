En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Venezuela
Terremoto
DESESPERACIÓN

Horas decisivas para Lucas: la mamá del nene argentino lanzó un urgente pedido desde Venezuela

La búsqueda de Lucas Gámez atraviesa horas decisivas. Su madre pidió ambulancias de urgencia tras conocerse que los rescatistas detectaron posibles señales de vida en el edificio donde quedó atrapado durante los terremotos en La Guaira.

Banner Seguinos en google DESK
Horas decisivas para Lucas: la mamá del nene argentino lanzó un urgente pedido desde Venezuela.

Horas decisivas para Lucas: la mamá del nene argentino lanzó un urgente pedido desde Venezuela.
Leé también La desesperada búsqueda de Lucas, el nene argentino que sigue desaparecido tras los terremotos en Venezuela
La desesperada búsqueda de Lucas, el nene argentino de 8 años que sigue desaparecido tras los terremotos en Venezuela

"Necesitamos tres o cuatro ambulancias. Acaban de detectar puntos de vida y solamente tenemos una. Por favor, difundan este mensaje", expresó entre lágrimas la mujer desde La Guaira, una de las regiones más castigadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que provocaron el colapso de decenas de edificios y dejaron cientos de víctimas. Ya son 1.719 los muertos confirmados.

Horas clave para encontrar a Lucas Gámez

Lucas había viajado a La Guaira para pasar el día con sus tíos durante el feriado en Venezuela. Después de disfrutar de la playa, regresó con ellos al edificio donde vivían sus familiares, que se derrumbó pocos minutos después.

La reconstrucción realizada por la familia permitió conocer un dato que mantiene viva la esperanza. Según relató su padre, Marco Gámez, el ascensor que debía llevarlos al segundo piso estaba fuera de servicio, por lo que utilizaron otro elevador junto a un vecino que se dirigía al séptimo piso.

"Lucas se bajó con su tío en el tercer piso. El vecino contó que cuando entró a su departamento ocurrió el colapso", explicó.

Ese testimonio permitió a los rescatistas concentrar la búsqueda en un sector específico de la estructura derrumbada.

"Seguimos creyendo que está con vida"

Pese al paso de los días, la familia mantiene intacta la esperanza. "Somos optimistas. Creemos que Lucas puede estar con vida", aseguró su padre en declaraciones televisivas.

El hombre explicó que una de las razones que alimentan esa expectativa es la contextura física del niño. "Es un chico delgado y pensamos que pudo quedar en un espacio reducido entre los escombros", sostuvo.

También reveló que días atrás recibieron una falsa alarma cuando les informaron que habían encontrado al menor. "Nos hicieron subir a una ambulancia y después nos dijeron que se trataba de una persona adulta. Fue muy duro, pero no podemos bajar los brazos", recordó.

Un operativo internacional contrarreloj

Las tareas de búsqueda continúan con equipos de rescate venezolanos y brigadas internacionales especializadas en estructuras colapsadas.

En las últimas horas, la misión humanitaria enviada por Argentina participó en el rescate de dos nenes que permanecían atrapados bajo los escombros, un operativo que fue posible gracias al trabajo del perro de búsqueda Bart, integrante del contingente argentino, que marcó el lugar donde había sobrevivientes.

Ese hallazgo renovó las esperanzas de la familia de Lucas, que continúa aguardando noticias mientras las máquinas remueven toneladas de concreto en el edificio donde quedó atrapado.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Venezuela Terremoto desaparecidos
Notas relacionadas
El antes y el después de Venezuela: las imágenes satelitales revelan el alcance real de la tragedia
Tragedia en Venezuela: ya son 1.719 los muertos y más de 5.000 los heridos
Se sintió una fuerte réplica en Venezuela: rescates contrarreloj y estallidos de bronca

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar