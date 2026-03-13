El embarazo bomba que anunciaron en El Trece y conmocionó a todos: "No lo quiere contar"

Hoy mismo, cuando se sentía mal, Balbiani se presentó en el programa y quería salir al ire. Empero, al verla en ese cuadro, sus compañeros le dijeron que se retirara a su casa a descansar, y en uno de los ascensores tuvo que vomitar.

“Desde ayer se sentía mal, y como no quería falta vino a acá. Angie, dale, andate a tu casa. Lo da todo por el programa”, agregó Pampito en una charla con sus compañeros y todo quedó sobrevolando en el programa de El Trece.

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Cuántos hijos tiene Angie Balbiani

La periodista y panelista Angie Balbiani suele mantener un perfil relativamente reservado cuando se trata de su vida privada, aunque en distintas oportunidades compartió detalles sobre su familia y su rol como madre.

Actualmente, Balbiani es mamá de dos hijos. Su primogénito se llama Benjamín, fruto de una relación anterior. Durante varios años lo crió como madre soltera, una etapa sobre la que habló en distintas entrevistas, destacando el fuerte vínculo que construyó con él desde pequeño.

Años después, su vida personal volvió a dar un giro cuando comenzó una relación con Juan Ciampi, con quien formó una familia ensamblada. Él mantiene un perfil bajo y está alejado del mundo del espectáculo, por lo que rara vez aparece en los medios o en exposiciones públicas.

Fruto de esta relación nació Cósimo, el segundo hijo de la panelista, que llegó en diciembre de 2021 y marcó una nueva etapa en su vida familiar. Con su llegada, el hogar se agrandó y consolidó el proyecto de pareja que Balbiani y Ciampi venían construyendo desde hacía algunos años.

Aunque suele resguardar la intimidad de su familia, la panelista comparte ocasionalmente momentos cotidianos en sus redes sociales, donde deja ver la dinámica familiar que mantiene con su pareja y sus dos hijos, combinando la maternidad con su trabajo en los medios.