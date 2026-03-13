El embarazo bomba que anunciaron en El Trece y conmocionó a todos: "No lo quiere contar"

El Trece, y especialmente uno de sus programas matutinos más importantes, vivió una mañana agitada en su agenda informativa. Durante la emisión, se dio a conocer la noticia de un presunto embarazo, detectado a partir de un síntoma: naúseas.
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El anuncio se dio en uno de los programas matutinos más vistos, y rápidamente despertó una ola de comentarios. La noticia promete ser uno de los temas del día. Todos los detalles.
El Trece, y especialmente uno de sus programas matutinos más importantes, vivió una mañana agitada en su agenda informativa. Durante la emisión, se dio a conocer la noticia de un presunto embarazo, detectado a partir de un síntoma: naúseas.
Al inicio de Puro Show, los conductores se refirieron a la ausencia de Angie Balbiani, quien no pudo asistir al programa debido a un inconveniente de salud. La situación despertó rápidamente especulaciones en el estudio y dio lugar a un intercambio de comentarios entre los panelistas, que analizaron las posibles razones detrás de su baja.
“No está Angie, se sentía un poquito mal, le mandamos un beso gigante, que se recupere”, contó Matías Vázquez. Paralelamente a él, Pochi de Gossipeame, quien ocupó su lugar, no se quiso quedar afuera de los saludos a su compañera: “Te lo cuido, te lo cuido amiga, vomitó en el ascensor”.
Luego de esa última frase, fue que Nancy Duré arrojó sin más lo que para ella podría estar ocurriendo: “Para mí creo que está embarazada, no lo quiere contar…”. Sus compañeros rápidamente empezaron a decir que no, y resaltaron el enorme profesionalismo de Angie ante esta situación.
Hoy mismo, cuando se sentía mal, Balbiani se presentó en el programa y quería salir al ire. Empero, al verla en ese cuadro, sus compañeros le dijeron que se retirara a su casa a descansar, y en uno de los ascensores tuvo que vomitar.
“Desde ayer se sentía mal, y como no quería falta vino a acá. Angie, dale, andate a tu casa. Lo da todo por el programa”, agregó Pampito en una charla con sus compañeros y todo quedó sobrevolando en el programa de El Trece.
La periodista y panelista Angie Balbiani suele mantener un perfil relativamente reservado cuando se trata de su vida privada, aunque en distintas oportunidades compartió detalles sobre su familia y su rol como madre.
Actualmente, Balbiani es mamá de dos hijos. Su primogénito se llama Benjamín, fruto de una relación anterior. Durante varios años lo crió como madre soltera, una etapa sobre la que habló en distintas entrevistas, destacando el fuerte vínculo que construyó con él desde pequeño.
Años después, su vida personal volvió a dar un giro cuando comenzó una relación con Juan Ciampi, con quien formó una familia ensamblada. Él mantiene un perfil bajo y está alejado del mundo del espectáculo, por lo que rara vez aparece en los medios o en exposiciones públicas.
Fruto de esta relación nació Cósimo, el segundo hijo de la panelista, que llegó en diciembre de 2021 y marcó una nueva etapa en su vida familiar. Con su llegada, el hogar se agrandó y consolidó el proyecto de pareja que Balbiani y Ciampi venían construyendo desde hacía algunos años.
Aunque suele resguardar la intimidad de su familia, la panelista comparte ocasionalmente momentos cotidianos en sus redes sociales, donde deja ver la dinámica familiar que mantiene con su pareja y sus dos hijos, combinando la maternidad con su trabajo en los medios.