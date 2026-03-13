Carmiña Masi se quebró tras el escándalo en Gran Hermano y pidió disculpas: "No soy racista"

Embed

En medio de su relato, se quebró al hablar de su vida personal y confesó que necesita ayuda profesional: “Yo no sabría explicarlo, necesito terapia. Nunca pude encontrar un buen psicólogo, todo el mundo tiene que hacer terapia”. Entre lágrimas, agregó: “Yo tengo el síndrome del impostor, como que yo misma me boicoteo, no sé por qué”.

La emoción la llevó a recordar a su padre, fallecido cuando era niña, y la presencia simbólica de las mariposas amarillas que asocia con él. “Lo perdí a mi papá de muy chica, a los 10 años, y cuando estaba en el cementerio había una mariposa amarilla y mi mamá me dijo que era mi papá”, relató conmovida.

Por último, cerró con una frase que resume cómo vive hoy lo ocurrido: “Me da mucha vergüenza todo”.

Embed

Cuál fue la decisión que tomó el marido de Mavinga contra Carmiña tras su expulsión de Gran Hermano

La salida de Carmiña Masi de Gran Hermano Generación Dorada tras sus dichos racistas contra Jenny Mavinga no solo sacudió al reality, también abrió un frente fuera de la casa. La decisión del programa fue inmediata y contundente: "Se trata de una conducta inadmisible", comunicó el Big al anunciar la expulsión.

A pocas horas de lo ocurrido, Damián Papasodaro, esposo de Mavinga, adelantó que llevará el tema a la Justicia. “Enseguida que vi esas imágenes me contacté con un abogado amigo. Hoy vamos a hacer una presentación porque esto va más allá del juego. Esto no es juego”, expresó con indignación en diálogo con A la Barbarossa (Telefe).

El marido de la participante fue claro al explicar que iniciará acciones legales: “Vamos a hacer una denuncia penal. Acá es un tema no solo por mi mujer, que ella pobre ignora totalmente lo que dijo. Hasta incluso la despidió con un abrazo. Yo creo que si ella hubiera visto las imágenes, hubiera explotado la casa, volaba la casa por los aires”.

En su descargo también apuntó contra Emanuel Di Gioia, quien estaba presente cuando Masi lanzó sus comentarios y reaccionó con una sonrisa. "Creo que Emanuel tendría que haber tenido una sanción, es lo que reclamamos ayer por el Instagram de ella. Esa burla de Emanuel aparte que después no se hizo cargo, minimizó el tema cuando se lo contó a ella como que fue un chiste", señaló Papasodaro.

Finalmente, explicó por qué decidió judicializar lo ocurrido: “Nosotros queremos bajar un mensaje aleccionador para el resto de la sociedad. Somos un país discriminador. Por ahí no estamos acostumbrados a discriminar a la gente de color porque no hay tantos pero todo el mundo se la pasa hablando barbaridades de la gente de países limítrofes. Sáquemosnos las caretas: este país discrimina y somos todos hijos de inmigrantes”.