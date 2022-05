La OMS confirmó que ya son 420 los casos de hepatitis infantil aguda, 6 los niños fallecidos y habló de un vínculo con el COVID-19

"Hasta la fecha, 6 niños y niñas fallecieron y alrededor de 26 necesitaron un trasplante de hígado, siendo la mayoría de ellos menores de 5 años", apuntó el organismo, según consignó la agencia de noticias DPA.

Del mismo modo, la OMS explicó que el 15% de los casos de hepatitis aguda necesitaron del ingreso hospitalario o en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), por lo que llamaron a "seguir instando a los estados miembros a que investiguen y notifiquen los datos".

El reporte señaló que la infección por SARS-CoV-2 puede provocar la formación de un reservorio viral; la persistencia viral del SARS-CoV-2 en el tracto gastrointestinal puede conducir a la liberación repetida de proteínas virales a través del epitelio intestinal, lo que da lugar a una activación inmunitaria, lo que se ha propuesto como un mecanismo causal del síndrome inflamatorio multisistémico en niños.

¿Qué sintomas produce la hepatitis aguda de origen desconocido?

Esta hepatitis produce ictericia, diarrea, vómitos y dolores abdominales; algunos casos causaron insuficiencia hepática y requirieron trasplantes.

A su vez, el ECDC y la OMS aclararon que los virus comunes de la hepatitis no fueron registrados en ninguno de los casos.

Un informe publicado el sábado pasado por la revista científica británica The Lancet planteó la hipótesis de que los casos de hepatitis aguda grave en niños, notificados recientemente en distintos países del mundo, podrían ser consecuencia de la infección por adenovirus con trofismo intestinal en niños previamente infectados por coronavirus y portadores de reservorios virales.

El informe, de Petter Brodin y Moshé Arditi, da cuenta de que recientemente hubo reportes de niños con una forma aguda grave de hepatitis en el Reino Unido, Europa, EEUU, Israel y Japón.

Hasta el momento, los virus de la hepatitis A, B, C, D y E no se han encontrado en estos pacientes, pero el 72% de los niños con hepatitis aguda grave en el Reino Unido a los que se les realizó la prueba de un adenovirus, tenían un adenovirus detectado, y de 18 casos subtipificados, todos fueron identificados como adenovirus 41F, el cual no se tiene registro de que cause hepatitis aguda grave.