La petrolera estatal venezolana PDVSA confirmó negociaciones con Estados Unidos para vender crudo

Está previsto que este viernes el presidente reciba en la Casa Blanca a directivos de las principales petroleras para analizar los detalles de la operación. En la antesala de ese encuentro, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, precisó que el Gobierno norteamericano tendrá un rol central en la comercialización del crudo venezolano y en la administración de los ingresos.

Trump petróleo Venezuela Según Trump, Venezuela le entregará entre 30 y 50 millones de barriles. (Foto: Reuters).

“Vamos a poner en el mercado el crudo que esté saliendo de Venezuela, primero este petróleo atascado, y entonces, indefinidamente, hacia adelante, nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”, afirmó Wright durante una conferencia en Miami. Y añadió: “A partir de ahí, esos fondos pueden volver a Venezuela para beneficiar al pueblo venezolano, pero necesitamos tener ese poder y ese control de las ventas de petróleo para impulsar los cambios que simplemente deben ocurrir en Venezuela”.

La posibilidad de una reactivación del sector petrolero venezolano genera cautela entre empresarios y analistas estadounidenses. El propio Wright reconoció que será necesario un volumen significativo de inversiones para recuperar la industria. “Tomará decenas de miles de millones de dólares y un tiempo significativo revitalizar esta industria venezolana”, admitió.

Pese a ese diagnóstico, el secretario de Energía destacó el potencial del país caribeño y anticipó un incremento relevante de la producción en el corto y mediano plazo. “La oportunidad es enorme”, sostuvo, y señaló que “en poco tiempo podrían obtener varios cientos de miles de barriles de petróleo adicionales al día”. En esa línea, remarcó: “Piensen en qué tan enormes los recursos deben de ser, si aún está produciendo 800.000 o 900.000 barriles al día después de esa mala administración”.

2025-12-18T150118Z_269279844_RC2K6HARVXU6_RTRMADP_3_USA-TRUMP-ENERGY El secretario de Energía, Chris Wright, detrás del presidente de Estados Unidos. (Foto: Reuters).

Venezuela concentra actualmente las mayores reservas de crudo del planeta, equivalentes al 17% del total mundial, aunque su nivel de producción representa apenas el 1% del mercado internacional. Trump estimó que, tras la captura de Maduro, las compañías estadounidenses podrían reactivar el sector en un plazo de 18 meses.

Desde la Casa Blanca precisaron además que el acuerdo entre Caracas y Washington contempla la transferencia de petróleo venezolano previamente sancionado, que permanecía almacenado en barriles y en buques debido a las restricciones impuestas por Estados Unidos. La portavoz Karoline Leavitt explicó que el régimen chavista autorizó la liberación de esos hidrocarburos, lo que habilita su envío inmediato a territorio estadounidense.

Según detalló la funcionaria, la medida incluye cargamentos que habían quedado retenidos por el bloqueo financiero, entre ellos buques con millones de barriles de crudo que fueron recientemente incautados por autoridades estadounidenses en el Caribe.