Qué detalle picante del cumpleaños de Mirtha Legrand tuvo a la hija de Juana Viale como protagonista: "Se habló de sexo..."

Mirtha Legrand festejó el lunes sus 99 años con lujo y emoción: charlas descontracturadas y encuentros inesperados marcaron una noche inolvidable.

24 feb 2026, 18:37
Mirtha Legrand celebró el pasado 23 de febrero sus 99 años y, como era de esperar, la velada se convirtió en un acontecimiento lleno de glamour y emoción. La diva reunió a familiares y amigos en una fiesta íntima pero lujosa, donde no faltaron las anécdotas y los detalles que luego trascendieron en los medios.

En La Mañana con Moria (El Trece), Gabriel Oliveri, uno de los invitados, compartió algunas perlitas de lo que ocurrió durante la noche. Entre ellas, destacó el clima distendido que se vivió en su mesa: “En mi mesa se habló mucho de sexo, yo estaba con Ámbar, que siempre me sientan al lado, muy divertida… y al lado, amigas de todas las nietas de Goldi. Nos divertimos uno montón”.

Oliveri también relató un encuentro inesperado que tuvo durante el festejo. Sin saberlo, terminó conversando con los nuevos dueños de Telefe y se llevó una grata sorpresa. “Me puse a hablar con un señor amoroso y la mujer, unos dulces totales. Yo no sabía quién era, él es el nuevo dueño director de Telefe, Scaglione con Josefina, la mujer. Unos divinos totales que son del interior como yo”, reveló.

¿La Justicia tuvo que “proteger” a Mirtha Legrand de su exchofer?

El conflicto entre Mirtha Legrand y su exchofer Marcelo Campos sumó un nuevo capítulo que ya se trasladó al terreno judicial. La conductora decidió solicitar una medida de protección y la Justicia le otorgó una perimetral, marcando así el final de una relación laboral que durante años estuvo basada en la confianza.

En SQP (América TV) leyeron parte de la resolución oficial. Según detallaron, el fallo estableció: “Hacer lugar a las medidas de protección peticionadas por el fiscal para resguardar la integridad física y psicológica de Rosa María Juana Martínez de Tinayre”.

Con esta decisión, Campos tiene prohibido acercarse a menos de 500 metros de la diva y tampoco podrá comunicarse con ella “por ningún medio, ya sea presencial, telefónico, electrónico, redes sociales o a través de terceras personas”.

El alcance de la medida es aún mayor. En el programa remarcaron que el fallo también dispone: “Tiene prohibido mencionar a la señora Martínez de Tinayre en cualquier medio o red social y tampoco puede difundir fotos, videos ni archivos vinculados a ella”.

Incluso, según revelaron en el ciclo, esta resolución habría frenado una protesta que Campos planeaba realizar frente al domicilio de Mirtha. La movilización se suspendió apenas fue notificado de la cautelar.

En medio de la polémica, también se conocieron audios del exchofer, donde expone su malestar por la situación laboral: “Yo fui a plantear una situación porque necesitaba comprar un remedio. Me quitaron dos veces la mitad del sueldo. Recompónganme el sueldo y seguimos trabajando”. Y con enojo agregó: “Ellos se rieron de mí”.

Desde el entorno de la conductora, en cambio, aseguran que la desvinculación no fue abrupta y que hubo intentos de llegar a un acuerdo que finalmente no prosperaron. En el panel incluso deslizaron que existirían conflictos internos que aún no salieron a la luz.

Lo cierto es que un vínculo de años terminó en una batalla judicial que hoy mantiene a Mirtha bajo protección legal. La medida cautelar seguirá vigente mientras avance la causa.

