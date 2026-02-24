Qué detalle picante del cumpleaños de Mirtha Legrand tuvo a la hija de Juana Viale como protagonista: "Se habló de sexo..."

Embed

¿La Justicia tuvo que “proteger” a Mirtha Legrand de su exchofer?

El conflicto entre Mirtha Legrand y su exchofer Marcelo Campos sumó un nuevo capítulo que ya se trasladó al terreno judicial. La conductora decidió solicitar una medida de protección y la Justicia le otorgó una perimetral, marcando así el final de una relación laboral que durante años estuvo basada en la confianza.

En SQP (América TV) leyeron parte de la resolución oficial. Según detallaron, el fallo estableció: “Hacer lugar a las medidas de protección peticionadas por el fiscal para resguardar la integridad física y psicológica de Rosa María Juana Martínez de Tinayre”.

Con esta decisión, Campos tiene prohibido acercarse a menos de 500 metros de la diva y tampoco podrá comunicarse con ella “por ningún medio, ya sea presencial, telefónico, electrónico, redes sociales o a través de terceras personas”.

El alcance de la medida es aún mayor. En el programa remarcaron que el fallo también dispone: “Tiene prohibido mencionar a la señora Martínez de Tinayre en cualquier medio o red social y tampoco puede difundir fotos, videos ni archivos vinculados a ella”.

Incluso, según revelaron en el ciclo, esta resolución habría frenado una protesta que Campos planeaba realizar frente al domicilio de Mirtha. La movilización se suspendió apenas fue notificado de la cautelar.

En medio de la polémica, también se conocieron audios del exchofer, donde expone su malestar por la situación laboral: “Yo fui a plantear una situación porque necesitaba comprar un remedio. Me quitaron dos veces la mitad del sueldo. Recompónganme el sueldo y seguimos trabajando”. Y con enojo agregó: “Ellos se rieron de mí”.

Desde el entorno de la conductora, en cambio, aseguran que la desvinculación no fue abrupta y que hubo intentos de llegar a un acuerdo que finalmente no prosperaron. En el panel incluso deslizaron que existirían conflictos internos que aún no salieron a la luz.

Lo cierto es que un vínculo de años terminó en una batalla judicial que hoy mantiene a Mirtha bajo protección legal. La medida cautelar seguirá vigente mientras avance la causa.