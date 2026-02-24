A24.com

La impactante transformación de Danelik de Gran Hermano: así era antes de realizar su transición

Tras su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada, Danelik se volvió tendencia en redes al reflotarse los videos e imágenes con los que, en los últimos años, documentó su proceso de transición.

24 feb 2026, 18:39
La edición 2026 de Gran Hermano Generación Dorada reúne a una amplia y diversa camada de participantes, cada uno con historias de vida y recorridos personales muy distintos que prometen atravesar la convivencia con historias, desafíos y sueños por cumplirse.

Nacida en Juan Bautista Alberdi, Danelik construyó una comunidad que supera los cinco millones de seguidores en TikTok, donde comparte desde momentos íntimos hasta producciones. Esa popularidad digital ahora busca trasladarla a nuevos escenarios: sueña con afianzarse en la música y abrirse camino en la televisión, aprovechando la vidriera que le ofrece el reality más famoso del mundo.

El aspecto que mayor atención genera en su historia tiene que ver con su transformación corporal, un camino que eligió compartir sin secretos con quienes la siguen día a día.

Danelik en GH

Cuáles fueron las cirugías de Danelik de Gran Hermano

En 2024, Danelik decidió realizarse una cirugía estética para estilizar su figura y marcar la zona de la cintura. Lejos de mantenerlo en privado, fue registrando cada etapa en TikTok: desde imágenes previas a la intervención hasta los días posteriores en plena recuperación. Mostró el uso de fajas, las placas abdominales y habló con total sinceridad sobre las molestias, la inflamación y los tiempos que demandó volver a su rutina habitual.

También se realizó cirugías mamarias, transformaciones que forman parte de su proceso de afirmación de identidad como mujer trans. En distintos contenidos habló sobre la ansiedad previa a las operaciones y destacó el apoyo de su familia durante todo el camino.

La evolución es evidente si se comparan sus primeros videos, grabados en su casa, con una estética simple y natural, con su imagen actual. Este cambio en su apariencia fue de la mano con el crecimiento de su carrera y el desarrollo de una identidad de marca más definida.

Embed

     

 

