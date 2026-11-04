"La razón por la que perdimos es la guerra con Irán": la autocrítica del vicepresidente de Estados Unidos tras el revés electoral

Sin embargo, esa tendencia no garantizó que los sufragios fueran para su partido. El vicepresidente recordó la advertencia que había recibido de uno de sus analistas durante la campaña.

JD Vance reconoció que el oficialismo pudo no haber logrado transmitir con suficiente claridad su mensaje económico durante el tramo final de la campaña. (Foto: Reuters)

“Nuestros votantes están saliendo a votar, pero puede que no voten por nosotros”, había señalado el consultor. Luego de conocerse los resultados, Vance consideró que ese diagnóstico había sido acertado y sostuvo que el problema no estuvo principalmente en la participación, sino en que muchos electores que habían acompañado a Trump y a él cambiaron su voto.

La economía y las discusiones dentro del Partido Republicano

El funcionario también reconoció que el oficialismo pudo no haber logrado transmitir con suficiente claridad su mensaje económico durante el tramo final de la campaña. No obstante, insistió en que la guerra con Irán fue el motivo central del resultado adverso y cuestionó los análisis que intenten explicar la derrota sin contemplar el impacto del conflicto.

Además, anticipó que el resultado abrirá una discusión interna en el Partido Republicano sobre el rumbo político que deberá adoptar el espacio. En ese contexto, descartó que una eventual salida pase por impulsar una amnistía migratoria.

Vance convocó a los republicanos a transformar el malestar por el resultado en un nuevo impulso político de cara a las próximas elecciones. (Foto: archivo)

De todos modos, manifestó su disposición a revisar la aplicación de las leyes migratorias y planteó que los controles podrían concentrarse, por ejemplo, en las empresas que contratan trabajadores en situación irregular.

El llamado de Vance a asumir el costo político

En otro tramo de su mensaje, el vicepresidente defendió la necesidad de reconocer las consecuencias políticas de las decisiones adoptadas por el Gobierno, incluso cuando impliquen costos electorales.

“Si quieres argumentar que valió la pena, que perder el Senado por los próximos seis años valió la pena, entonces hazlo. Argumenta que fue un costo valioso que pagar. De acuerdo o en desacuerdo, eso al menos es honesto”, planteó.

Por último, Vance convocó a los republicanos a transformar el malestar por el resultado en un nuevo impulso político de cara a las próximas elecciones. Reconoció que quienes habían advertido sobre el descontento de los votantes tenían razón y pidió al resto de sus seguidores reorganizarse.

“Tomemos esa ira y volvamos al trabajo de salvar nuestro país”, expresó al cerrar su publicación.

El mensaje se conoció después de la victoria demócrata en las legislativas, que le permitió a la oposición recuperar el control de ambas cámaras del Congreso. El resultado dejó a la administración de Trump frente a un escenario legislativo más complejo para la segunda mitad de su mandato.