La reacción de Donald Trump al llegar al estadio de la final del Mundial

Trump siguió el encuentro desde el palco oficial junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el rey de España, Felipe VI; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, entre otras autoridades invitadas a la definición del Mundial 2026.

La Selección Argentina y España se enfrentan en la gran final del Mundial 2026

Los entrenadores Lionel Scaloni y Luis de la Fuente mantienen sus alineaciones para conformar los equipos titulares que saltarán al campo de juego: