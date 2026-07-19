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La reacción de Donald Trump al llegar al estadio de la final del Mundial

El presidente de Estados Unidos arribó al MetLife Stadium para presenciar la final entre Argentina y España. Antes del partido habló de Lionel Messi y también se refirió a Javier Milei.

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La reacción de Donald Trump al llegar al estadio de la final del Mundial

La reacción de Donald Trump al llegar al estadio de la final del Mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este domingo al MetLife Stadium de Nueva Jersey para presenciar la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. En la previa del encuentro, el mandatario evitó elegir un favorito, aunque dejó una frase que rápidamente se viralizó por su referencia a Lionel Messi.

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Foto: Reuters 

"El presidente de la Argentina (Javier Milei) es un buen amigo mío, ha hecho un gran trabajo. Pero lo que puedo decir es que es difícil apostar contra Messi", expresó Trump en declaraciones a Fox Sports minutos antes del inicio del partido.

Luego reforzó ese concepto al ser consultado sobre quién creía que levantaría la Copa del Mundo.

"No voy a elegir favoritos. Solo sé que no apostaría contra Messi. Es grande", afirmó.

Trump siguió el encuentro desde el palco oficial junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el rey de España, Felipe VI; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, entre otras autoridades invitadas a la definición del Mundial 2026.

La Selección Argentina y España se enfrentan en la gran final del Mundial 2026

Los entrenadores Lionel Scaloni y Luis de la Fuente mantienen sus alineaciones para conformar los equipos titulares que saltarán al campo de juego:

  • La formación de Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
  • La formación de España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzábal. DT: Luis de la Fuente.

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