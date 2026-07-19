La reacción de Donald Trump al llegar al estadio de la final del Mundial

Trump siguió el encuentro desde el palco oficial junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el rey de España, Felipe VI; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, entre otras autoridades invitadas a la definición del Mundial 2026.
La Selección Argentina y España se enfrentan en la gran final del Mundial 2026
Los entrenadores Lionel Scaloni y Luis de la Fuente mantienen sus alineaciones para conformar los equipos titulares que saltarán al campo de juego:
- La formación de Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
- La formación de España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzábal. DT: Luis de la Fuente.