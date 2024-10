La tremenda implosión del casino Tropicana en Las Vegas, símbolo de "la ciudad del pecado"

Embed

Los Athletics, un rutilante equipo multicampeón de ese deporte, volverá a cambiar de hogar. Dejarán Oakland, en la bahía de San Francisco, para mudarse a Las Vegas. Por supuesto que será un estadio de superlujo para no desentonar en ese lugar, con una inversión de USD1.500 millones.

tropicana demolicion.jpg Fuegos artificiales para marcar el final de 57 años de historia. El Tropicana, demolido para dar paso a un estadio de béisbol (Foto: A24.com).

Una implosión para un cambio radical en Las Vegas

El Tropicana fue inaugurado en 1957, con 300 habitaciones, con el máximo lujo de la época. Fue el tercero en instalarse en ese corredor de Las Vegas, conocido mundialmente como "strip" o la "franja". Pero luego de casi 7 décadas, llegó el punto final para sus dos grandes edificios. Su dueño es la corporación Bally's, que depende de Standard General. Su CEO es Nicholas Singer, quien aceptó una oferta más que tentadora: 1500 millones de dólares para que el Tropicana deje su lugar a un estadio de béisbol. Aunque hay otros ingresos que también Las Vegas supo generar a medida que no para su constante transformación.

TROPICANA antiguo .jpg En pleno esplendor, el Tropicana en "Las Vegas Strip" (Foto: gentileza Reddit).

Todo es negocio en la "Ciudad del pecado"

Las Vegas Bulevar está repleto de hoteles que tienen casinos gigantescos, centros comerciales y atracciones, al estilo Disney. Los edificios se levantan rapidísimo, pero en cuanto se vuelven "obsoletos", desaparecen. Literalmente. Se los carga de explosivos para provocar su implosión y que no afecten a los casinos y hoteles cercanos.

las vegas strip cambia.jpg La "franja" o el corredor de Las Vegas. Un casino emblemático, reemplazado por un moderno estadio de béisbol (Foto: A24.com).

Pero este "paso de la picota" también tiene un sentido comercial que supieron explotar en Las Vegas. En 1993, el ex magnate de los casinos Steve Wynn descubrió cómo hacer dinero con los escombros de sus hoteles: les puso fecha a las demoliciones y organizó un espectáculo con fuegos artificiales para coronarlos con la implosión de los edificios.

Desde entonces, cada "ciclo cumplido" por un hotel y casino en Las Vegas es una excusa para viajar hasta allí, ver un espectáculo a cielo abierto y luego apostar en los casinos hasta que llegue un nuevo edificio. Pero esta vez, no llega un casino, sino un estadio de béisbol.

Athletics en las vegas.jpg El diseño del nuevo estadio se asemeja a la Ópera de Sídney (Foto: captura de TV).

Las Vegas: casino, apuestas y deportes, la nueva combinación del "pecado"

Rápidamente, "Sin City", la ciudad del pecado, va ampliando su horizonte para los negocios. Al tema de las apuestas, se le sumaron rápidamente las bodas, muchas veces al amparo de hacer saltar la banca o de una noche de alcohol descontrolado. Luego, se sumó el negocio de las peleas de box, muchas veces en combates espectaculares y otros planeados para hacer "caja" con las bolsas y el dinero de los turistas. A eso, los hoteles agregaron dos elementos más: los recitales de grandes artistas y los centros comerciales (como el del Cesar´s Palace).

athletics en las Vegas interior.jpg El nuevo estadio será de máximo lujo, tendrá restaurantes, paseos y también casinos para apostar (Foto: captura de TV).

El último atractivo lo conforman los edificios en sí mismos por el lujo que tienen y los "espectáculos" o entretenimientos que se desarrollan varias veces por día sobre Las Vegas Bulevar.

Desde hace unos años, la ciudad en medio del desierto de Nevada tiene otro componente especial: los deportes que hacen delirar a los norteamericanos. En los últimos tiempos desembarcaron Las Vegas Aces de la WNBA (básquet femenino), Las Vegas Knights de la Liga Nacional de Hockey (NHL) y desde hace dos años, los Raiders, de la NFL, el fútbol americano.

Los Raiders estaban en Oakland, en la bahía de San Francisco. De pronto, ese lugar se queda sin deportes profesionales. Ahora los que se mudan son los Atletics, multicampeones de la Liga de béisbol (MLB). También eligieron a Las Vegas como su nuevo hogar, y nada menos que sobre la "franja" del Bulevar de los hoteles y casinos.

La inversión es de 1.500 millones de dólares y el estadio será a todo lujo, con un diseño envolvente por enormes paneles que, desde lejos, se asemejan a la Ópera de Sídney. Su diseño futurista está pensado para atraer a los turistas, con una enorme pared vidriada que permitirá a los que paseen por el bulevar apreciar la nueva atracción del lugar. Por supuesto, no solo se podrá ver un partido de béisbol: los turistas tendrán la chance de comer, pasear, comprar y.... apostar. No puede faltar nada en "Sin City", aunque con tanto espectáculo y tan costoso, ya no "todo lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas".