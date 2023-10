La última charla que tuvo una argentina con su familia antes de desaparecer a manos de Hamas

“Estamos acostumbrados a entrar al refugio cuando suenan las alarmas, pero no a algo como lo que pasó. Tuvimos que cerrar ventanas, persianas, estar en silencio y sin luz para que creyeran que no había nadie en en la casa. Siento que estoy en una película de la que no puedo despertar”, dijo Romina al portal La Voz.

“Hasta ahora no pude salir de la casa. Sólo mi marido fue a trabajar o al súper. Toda la ciudad está casi desierta, con todo cerrado. Hay gente que se pudo ir”, describió.

Dónde está Romina, la joven secuestrada por Hamas

ciudad de gaza y la costa.jpg Según el gobierno de Israel, el celular de Karina se encuentra en la Franja de Gaza (Foto: archivo).

“La localización del celular de mi hermana y su marido está en Gaza”, contó Romina respecto de la información que le brindaron desde el gobierno israelí. Sin embargo, en la familia de Karina reina la incertidumbre. “Se cree que están secuestrados, pero no es algo concreto todavía”, agregó.

Diego, otro de los hermanos, también expresó su angustia por la situación. "Desde el sábado 7 (de octubre), no sé qué pasa con ella, mi cuñado y mis dos sobrinas. Es terrible", se lamentó.

"Un soldado encontró a una de las dos perras de mi hermana, una cachorra, que se trauma cuando escucha un ruido", detalló el hombre que luego, en Radio Mitre Córdoba, describió: "Es un infierno lo que estamos viviendo acá. Mataron perros. ¿Qué soldado mata un perro? ¿Qué soldado mata un bebé? ¿Una anciana? Eso no es un soldado"

"No hay día, no hay noche. Pero vamos a ser fuertes y, al final, mi familia va a estar conmigo. Vamos a estar todos bien", concluyó Diego.