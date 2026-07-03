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Manu Urcera, envuelto en un escándalo con mujeres y Nicole Neumann reaccionó con todo al enterarse

Manu Urcera quedó involucrado en una polémica con mujeres. Al conocer los detalles, Nicole Neumann no se guardó nada.

3 jul 2026, 12:11
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Manu Urcera, envuelto en un escándalo con mujeres y Nicole Neumann reaccionó con todo al enterarse

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Manu Urcera, envuelto en un escándalo con mujeres y Nicole Neumann reaccionó con todo al enterarse

Un comentario que nadie esperaba terminó complicando a Manu Urcera y obligó a Nicole Neumann a salir a bancarlo públicamente. Todo ocurrió en el streaming que conduce la modelo, donde el piloto hizo unas declaraciones que rápidamente generaron polémica en las redes.

Según explicó la propia Neumann, la intención de Urcera era hacerle un cumplido, elogiando su belleza al natural, sin maquillaje. Sin embargo, la forma en la que lo expresó no cayó bien.

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"Lo que pasa con las mujeres es que en el boliche son un 8, un 9, un 7, pero cuando te despertás a la mañana son un 3", aseguró el piloto, en una charla que en el momento no generó mayor repercusión pero que después se instaló como tema de debate, sobre todo entre las mujeres, que cargaron con dureza contra él.

Frente a la repercusión que tomó el comentario, Neumann habló en exclusiva para Desayuno Americano (América TV) y explicó que lo dicho por su esposo no es algo exclusivo de los hombres.

"En el streaming te relajás como si estuvieras en una reunión con amigos, por ahí habló desde ese lugar, pero todos hablan así, las mujeres también lo hacen con los tipos", sostuvo la modelo, en defensa del papá de su hijo Cruz.

Además, remarcó que se trata de una situación habitual entre amigos y que no merece tanta polémica: "Todo el mundo lo hace entre amigos, no me acuerdo haberlo hecho en una situación puntual, pero sí, son situaciones que se dan en la intimidad y no sonó lindo".

Por último, Neumann cerró el tema aclarando cuál era la verdadera intención de Urcera: "Lo que él quería era resaltar o decirme un piropo de que me levantaba igual de linda, era ese el fin, no hay que buscarle el lado chot... a algo que no lo tiene".

Manu Urcera confesó qué fue lo que lo enamoró de Nicole Neumann

En Solo con Niki (Solo Streaming), Manu Urcera reveló que la belleza natural de Neumann fue justamente lo que lo terminó de conquistar cuando la conoció. "Cuando la vi la primera vez, es más o menos lo que ves acá en la pantalla... ella me sorprendía que se levantaba y ya estaba 9 puntos sin hacer nada", aseguró el piloto, marcando el contraste que después derivó en el comentario polémico sobre las mujeres.

El corredor también contó que se demoró casi dos años en animarse a escribirle después de conseguir su teléfono: "Me dio vergüenza, no sé. Digo: '¿qué le voy a escribir?' Después un día le escribí y ahí salimos a cenar". Nicole y Manu están casados desde noviembre de 2023 y tienen a Cruz, nacido en junio de 2024, como hijo en común.

     

 

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