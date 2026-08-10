Cande Molfese anunció su embarazo y sorprendió a sus compañeros al aire: el video

"Me acabo de enterar al aire", reconoció el conductor sin saber de la noticia que dio su compañera. "Es todo verdad. Para mí el lugar para contarlo era este", dijo la actriz sonriendo.

"Es espectacular, me encantó (la sorpresa). Le ganaste a Ángel de Brito", lanzó el conductor con humor sobre cómo guardó la noticia durante este tiempo.

El posteo más especial de Cande Molfese con la noticia de su embarazo

Tras su anuncio al aire, Cande Molfese compartió un emotivo posteo al confirmar su embarazo: "Ahora somos 5", indicó con emoción a la espera del nacimiento de su primer hijo, fruto de su relación con su novio, el productor teatral Joaquin.

En la serie de imágenes la actriz compartió fotos junto a sus perros y también con su pareja con el resultado del test de embarazo positivo en medio del momento especial que atraviesan. Y recibió las felicitaciones de varios famosos por el anuncio más importante de u vida.