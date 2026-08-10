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Cande Molfese anunció su embarazo y sorprendió a sus compañeros al aire: el video

La actriz Cande Molfese tomó la palabra en el programa Perros de la calle y dio la noticia más feliz: se encuentra embarazada. La reacción de Andy Kusnetzoff y el equipo.

10 ago 2026, 10:15
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Cande Molfese anunció su embarazo y sorprendió a sus compañeros al aire: el video

Cande Molfese compartió este lunes la noticia más feliz al anunciar su embarazo, fruto de su relación con Joaquín. La actriz sorprendió al aire a sus compañeros de Perros de la calle (Urbana Play) al contar la linda novedad y mostrar la imagen de la ecografía.

"Hace más de tres meses", contó emocionada al ser consultada sobre hace cuánto tenía guardada la noticia. Al confirmar su embarazo, inmediatamente el conductor Andy Kusnetzoff y el resto de sus compañeros se levantaron de la silla y la abrazaron.

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"Me preocupé por cosas más insignificantes de la vida y ahora viene un problema más lindo de la vida, ahora viene la foto que a mí realmente me cambió", adelantaba Cande Molfese al dar paso a la imagen del momento de la ecografía.

"¿Cómo? ¿Es chiste?", comentó al principio Andy con total asombro ante el anuncio. Y luego todos en el piso también estaban sorprendidos por la linda noticia de lunes.

"Me acabo de enterar al aire", reconoció el conductor sin saber de la noticia que dio su compañera. "Es todo verdad. Para mí el lugar para contarlo era este", dijo la actriz sonriendo.

"Es espectacular, me encantó (la sorpresa). Le ganaste a Ángel de Brito", lanzó el conductor con humor sobre cómo guardó la noticia durante este tiempo.

El posteo más especial de Cande Molfese con la noticia de su embarazo

Tras su anuncio al aire, Cande Molfese compartió un emotivo posteo al confirmar su embarazo: "Ahora somos 5", indicó con emoción a la espera del nacimiento de su primer hijo, fruto de su relación con su novio, el productor teatral Joaquin.

En la serie de imágenes la actriz compartió fotos junto a sus perros y también con su pareja con el resultado del test de embarazo positivo en medio del momento especial que atraviesan. Y recibió las felicitaciones de varios famosos por el anuncio más importante de u vida.

     

 

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