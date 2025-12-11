El inédito reproche de Mariana Brey a Shakira: la acusó de copiar a Javier Milei

Sin embargo, la periodista lo corrigió con un comentario que despertó asombro en todo el estudio: "Disculpame que te diga pero Shakira lo copió a Milei".

"Milei hizo la caminata, no sé si a la luna o a donde, pero de verdad en el Movistar Arena, lo hizo con las Fuerzas del Cielo", argumentó Brey.

"Se lo copió Milei a Shakira", marcó Ángel de Brito. Y la panelista afirmó basándose en aquel show del presidente a principios de octubre donde cantó varios temas: "Si Milei lo hizo antes de Shakira".

"No quiero entrar en una guerra entre lobitas y libertarios", finalizó el conductor para evitar entrar en conflicto con las fans de la cantante y los seguidores del presidente.

La cantante colombiana con estas tres presentaciones cierra la etapa latinoamericana de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour que en este regreso al país se titula Estoy Aquí y así redondea un total de cinco shows en la Argentina durante el 2025.

Jorge Rial salió al cruce de un pólémico comentario de Mariana Brey sobre La Renga

Mariana Brey opinó de manera polémica sobre el grupo de rock La Renga en Carnaval Stream y Jorge Rial no pudo evitar reaccionar al instante de manera picante.

La panelista fue contundente al referirse a la histórica banda de rock nacional liderada por Gustavo "Chizzo" Nápoli y aseguró que no los conocía y que no son ni Cerati ni Fito Páez.

"Tienen que agradecerle a (Javier) Milei. ¡Dios mío! Yo la cara de estos cantantes no la conocía, no son Cerati, Calamar, Fito Paez. La cara yo no se la conocía", comentó picante Brey sobre La Renga.

Y agregó: "Sí se que existe la banda, tampoco conozco tantos temas, igual me gustan sus canciones. Ahora, Milei los iluminó desde el día que eligió la canción de ellos".

Mariana sostiene que la canción Panic Show elegida por Javier Milei para cada sus actos en público les jugó a favor a los integrantes del grupo al hacerla más conocida.

Sin embargo, Jorge Rial parece opinar todo lo contrario. La reacción del conductor llegó rápidamente a través de su cuenta en la red social X, donde repitió varias veces el emoji de una sonrisa, interpretado como una burla hacia el comentario musical de su colega.