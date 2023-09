Lento, pero a prueba de balas: el misterioso tren en el que el dictador norcoreano viaja a Rusia

Embed

Un tren de Estado y familiar

Kim Jong Un no usa aviones, salvo alguna cuestión excepcional. Tiene varias razones. Primero, los aviones de los que dispone su país no resultan muy confiables. Segundo, salvo a China o Rusia, no tiene a dónde ir.

el tren de los kim.jpg El tren oficial de Corea del Norte lleva transportando a tres generaciones de dictadores (Foto: capturas de TV).

Como a ambos países puede llegar por tierra, tiene un transporte que "heredó": un tren oficial que ya usaba su abuelo, Kim Il Sung, el fundador de la dictadura que gobierna el país desde hace 75 años. Por supuesto, es un tren muy particular.

Lo primero que hay que aclarar es que no es "un tren", sino tres que avanzan en tándem por las vías. El primero lleva a la custodia, un ejército que se detiene por anticipado si ve algo sospechoso (movimientos o un posible explosivo). En el último tren, viajan más custodios y colaboradores del dictador. En la formación del medio, va Kim Jong Un, su comitiva principal y, a veces, su hermana, su brazo derecho.

Ese tren es el más importante. Tanto, que vale la pena describir lo que se sabe, por medio de grabaciones, de informes de inteligencia o algún relato filtrado por algún miembro de los allegados a la dinastía Kim.

despacho de kim jong-il.jpg El vagón que sirve como despacho principal, con una imagen del antiguo líder, Kim Jong-Il (Foto: captura de TV/archivo).

Un tren blindado, pero lento

Como se utiliza desde hace varias décadas, el tren oficial ha sufrido varias adaptaciones, pero siempre sobre la estructura original. O sea, salvo el cambio de la locomotora, que sigue usando combustible en fósil y no funciona con electricidad, tiene lógicos retrocesos tecnológicos.

seguro pero lento.jpg Un viaje de 12 horas para ver a Vladimir Putin. El tren norcoreano va como máximo a 60 Km/hora (Foto: A24.com).

Además, es totalmente blindado, a prueba de balas, no de bombas nucleares, la gran pasión de Kim Jong Un.

La conjunción de obsolescencia y blindaje lo hace tan pesado que no puede viajar a más de 60 km por hora. Esta última salida representa un desafío a la paciencia. Desde Pyongyang a Vladivostok hay 700 kilómetros. Por lo que para llegar puntual a la cita con Putin debió salir casi 12 horas antes de la capital norcoreana. Como ir de Buenos Aires a Madrid en vuelo directo.

Por suerte, el tren, además del blindaje, tiene otras opciones.

rampa y alfombra roja.jpg El tren es viejo, pero lleva una rampa especial y una alfombra roja para que utilice en sus destinos el dictador Kim (Foto: capturas de TV).

Un gobierno sobre rieles

Cada vez que usa ese tren, incluso en viajes internos, se transforma en la sede del poder. Viajan con él sus principales colaboradores, que incluyen no solo a los ministros y secretarios, sino a todos los expertos en la seguridad nacional. Por si hiciera falta comandar un ataque o la defensa del país.

gobierno desde el tren.jpg Cada vez que Kim Jong Un usa el tren oficial, se convierte en una sede del gobierno norcoreano sobre rieles (Foto: captura de TV).

En las pocas imágenes que se han podido conocer se observa que Kim tiene tecnología de punta para sus computadoras, pero la oficina presidencial o "dictatorial" sobre rieles tiene el mismo aspecto de los tiempos -por lo menos- de su padre, Kim Yong-Il. No se ve ningún detalle "aggiornado".

Otra de las cosas que tiene el tren es un amplio salón para reuniones de trabajo. Ese sí parece haber recibido un toque de modernidad, al menos con sillones de color morado y un piso que parece ser flotante o por lo menos como los que se usan hoy en día.

el tren de kim2 .jpg El salón de reuniones, un vagón modernizado. (Foto: Captura de TV)

En cambio, no puede decirse lo mismo del salón o coche comedor. Su padre tenía fama de ser un fanático de los vinos de calidad, franceses. Pero Kim Jong Un, si mantiene esa debilidad, parece no darle mucha atención a las formas. El comedor sigue igual que como llegó desde los tiempos de su abuelo Kim Il Sung.

comedor y canto.jpg Cantantes y un comedor de lujo pero de otra época. (foto: Captura de TV/Archivo)

Eso se puede inferir de las imágenes que se conocen. Y tampoco se sabe si se mantienen las tertulias matizadas con grupos de cantantes de un coro. Aunque en un viaje de 12 horas hay tiempo para todo.

Una sugerencia final

Putin y Kim avanzan en la cooperación entre ambos países. Con la venia de China y para recelo de los Estados Unidos. Granos, combustible y armas, un combo interesante. Pero el líder del Kremlin le puede ofrecer algo más. Ya que si a Kim Jong Un le gusta viajar en tren, aquí va una idea para mejorar el intercambio: Rusia podría cederle un "Sapsan". Significa "Halcón Peregrino" en ruso, y es el tren de alta velocidad. El dictador de tercera generación ganaría mucho tiempo.