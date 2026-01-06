Liberaron a 9 periodistas detenidos en Venezuela y denuncian que otros cinco siguen presos

Más temprano, la entidad gremial rechazó que "d urante la cobertura de la instalación del período de sesiones en la Asamblea Nacional, a los periodistas se les prohibió transmitir en vivo y grabar o hacer fotos".

La asunción interina de Delcy

Delcy Rodríguez asumió este lunes como presidenta interina de Venezuela luego de la detención de Nicolás Maduro en el marco de una operación militar encabezada por Estados Unidos. La dirigente chavista juró ante el Parlamento en una sesión especial realizada en el Salón Tríptico del Palacio Federal Legislativo.

Hasta ahora vicepresidenta ejecutiva, Rodríguez tomó el mando del Ejecutivo en un contexto de fuerte tensión política e institucional, tras la captura de Maduro. Durante su discurso de asunción, cuestionó con dureza el operativo estadounidense y habló de una “agresión militar ilegítima” contra el país.

“Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional Nicolás Maduro a prestar juramento. Vengo con dolor por el sufrimiento que se le causó al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en Estados Unidos", expresó antes de formalizar su asunción.

Rodríguez sostuvo que su llegada al cargo está marcada por el compromiso de defender la soberanía venezolana y apeló a figuras centrales del chavismo y de la historia nacional. “Vengo con dolor, pero también debo decir que vengo con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y venezolanas por nuestro padre libertador Simón Bolívar, nuestro guía y faro histórico. Juro por el comandante Hugo Chávez que dio vida a millones de personas; juro por Jorge Antonio Rodríguez y en su mirada juro por los niños de Venezuela. Juro por mi madre, por mi familia, por mi honor que no voy a descansar para ver a Venezuela en el destino que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente", afirmó.

La asunción de Rodríguez se produjo dos días después de la confirmación de la detención de Maduro y profundiza el escenario de incertidumbre política en Venezuela, mientras continúan las repercusiones regionales e internacionales por la intervención militar de Estados Unidos.