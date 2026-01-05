Delcy Rodríguez juró como presidenta de Venezuela

DELCY RODRÍGUEZ JURA COMO PRESIDENTE DE VENEZUELA DELCY RODRÍGUEZ JURA COMO PRESIDENTE DE VENEZUELA

"Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor que le corresponde como una nación, libre y soberana que le corresponde", proclamó y llamó a "no descansar ni un minuto para garantizar la paz de la república, la tranquilidad espiritual de nuestro pueblo, la tranquilidad económica y social de nuestro pueblo".

También exhortó a "garantizar un gobierno que dé felicidad social, estabilidad política y seguridad política". Antes de la jura, Rodríguez cambió su perfil en las redes sociales donde dejó de presentarse como vicepresidenta y pasó a ser presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela.

La designación fue ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia, también alineado con el chavismo, que le otorgó a Rodríguez un mandato inicial de 90 días prorrogables.

La ratificación de Jorge Rodríguez al frente del Parlamento

El Parlamento venezolano ratificó este lunes a Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Nacional durante la sesión inaugural del nuevo gobierno. El dirigente, uno de los principales negociadores del régimen y figura clave del oficialismo, fue reelecto por mayoría en una cámara controlada por el chavismo.

La Asamblea Nacional inició así su nuevo período tras las elecciones del 25 de mayo, en una jornada atravesada por la referencia al reciente ataque estadounidense del 3 de enero y la detención en Caracas de su presidente, Nicolás Maduro. La sesión se realizó en la sede legislativa y comenzó bajo la conducción del diputado de mayor edad, Fernando Soto Rojas, tal como establece la Constitución y el reglamento interno.

En su discurso de apertura, Soto Rojas calificó la detención de Maduro como un “secuestro” y la atribuyó a “un ataque bárbaro y cobarde, de corte fascista por el imperialismo yanqui”. También señaló que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia resolvió designar a Delcy Rodríguez como presidenta encargada del país.

Jorge Rodríguez jura Jorge Rodríguez en su jura como titular del Parlamento tras la caída de Maduro. (Foto: Reuters).

Luego, los 284 diputados electos juraron individualmente sus cargos. El momento de mayor impacto simbólico se produjo cuando correspondía la jura de Cilia Flores, primera dama y diputada, quien permanece detenida en Estados Unidos junto a Maduro. En ese instante, los legisladores aplaudieron el escaño vacío asignado a Flores, mientras los otros 283 parlamentarios completaron el trámite formal.

Durante la sesión tomó la palabra Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario depuesto, quien hizo hincapié en la ausencia de sus padres. Al referirse a Flores, la definió como su “segunda madre” y afirmó “Hoy me toca hablar y escribí porque no es fácil hacerlo en estas horas y en estas circunstancias. Mi papá, el presidente Nicolás Maduro Moros, y mi segunda madre, la diputada Cilia Flores de Maduro, han sido secuestrados”. También reivindicó la figura de Maduro como “presidente, pero también como padre, obrero, trabajador, un educador del que aprendí el trabajar y luchar”.

Sobre Flores, Maduro Guerra destacó su trayectoria personal y profesional al describirla como “una mujer íntegra, madre dedicada, agregada a sus hijos, a sus nietos y nietas, una profesional extraordinaria del derecho que no perdió ni un caso en 20 años de ejercicio, una docente universitaria y una abuela ejemplar”. Cerró su intervención al sostener que “son dos grandes seres humanos cuyo verdadero delito es ser revolucionarios venezolanos”.

La jornada legislativa finalizó con la confirmación de Jorge Rodríguez al frente del Parlamento, cargo que ya había ejercido entre 2021 y 2025 y que ahora renueva para el próximo período legislativo.