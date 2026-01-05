Nicolás Maduro declaró ante la Justicia de Estados Unidos: "Soy inocente"

Según la acusación, el dirigente chavista habría encabezado una estructura dedicada al tráfico de cocaína, en articulación con organizaciones criminales de alto perfil. Entre los grupos mencionados figuran los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, la exguerrilla colombiana de las FARC y la banda venezolana Tren de Aragua.

Maduro foto helicoptero Maduro se declaró "no culpable" en la lectura de cargos. (Foto: Reuters).

La presentación judicial se dio en medio de un fuerte impacto político y diplomático, con repercusiones inmediatas tanto en Estados Unidos como en Venezuela, donde las autoridades aún no terminan de definir una estrategia frente al avance del proceso judicial contra el exjefe de Estado.

Los defensores de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, comunicaron al tribunal que, en esta instancia, no solicitarán la libertad bajo fianza. Según indicaron, la posibilidad de presentar ese pedido quedará sujeta a una evaluación posterior, en función de la estrategia legal y del desarrollo del expediente.

En ese marco, la Justicia de Estados Unidos dispuso que el exmandatario venezolano vuelva a presentarse ante los tribunales el próximo 17 de marzo. La nueva audiencia fue fijada para las 11.00, hora local.

Qué dijo la esposa de Maduro

Cilia Flores, esposa Maduro, también negó las acusaciones en su contra y se declaró inocente durante la audiencia judicial. A través de un intérprete, rechazó de manera categórica los cargos que le imputan.

“No culpable, completamente inocente”, sostuvo ante el tribunal.

Además, el abogado de Flores remarcó que la exprimera dama "resultó herida durante su secuestro, tenía contusiones en las costillas".

Quién es el abogado de Maduro

Nicolás Maduro enfrenta este martes la audiencia de lectura de cargos en la causa por presunto narcoterrorismo impulsada por la administración de Donald Trump. El traslado del exmandatario venezolano hasta los tribunales federales de Manhattan, en Nueva York, tuvo un despliegue que recordó a una escena de película y fue seguido en vivo, mientras era trasladado de un auto a una camioneta y luego a un helicóptero.

Una vez en sede judicial, se conocieron detalles sobre quién asumirá su defensa, al menos en esta primera instancia, en la que se dará lectura a un escrito de 25 páginas con las acusaciones vinculadas a la supuesta importación de cocaína durante más de dos décadas.

Barry-Pollack

En un primer momento, el tribunal le asignó como defensor público a David Wikstrom, un abogado con antecedentes en causas de narcotráfico internacional. Wikstrom representó al hermano de Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras condenado por delitos similares a los que hoy se le atribuyen a Maduro y que luego fue indultado por Donald Trump, según consignó The New York Times.

Sin embargo, horas más tarde se confirmó que Maduro optó por contratar un abogado privado. Se trata de Barry Pollack, penalista reconocido y uno de los defensores de Julian Assange, quien presentó este martes la notificación formal de su representación ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. La información fue confirmada por CNN y la agencia Bloomberg.

Barry Pollack cuenta con más de 30 años de trayectoria y es una figura habitual en los tribunales federales de Washington. A lo largo de su carrera, representó a ejecutivos, altos funcionarios del gobierno y organizaciones involucradas en investigaciones sensibles y de alto perfil.

Uno de los casos más relevantes de su trayectoria fue la defensa de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, la plataforma que difundió más de 10 millones de documentos clasificados. En 2024, Pollack logró un acuerdo con el Departamento de Justicia que permitió la liberación del activista australiano, luego de que se declarara culpable de un delito menor vinculado al espionaje.