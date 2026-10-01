Cuándo son las elecciones en Brasil: cómo están Lula y Bolsonaro en las encuestas

Una encuesta de RealTime Big Data, realizada entre el 26 y el 30 de septiembre sobre 2.000 electores, ubicó a Lula con 43% y a Flávio Bolsonaro con 39%, con un margen de error de dos puntos porcentuales. Detrás aparecen Renan Santos con 4%, Augusto Cury y Ronaldo Caiado con 3% cada uno y Romeu Zema con 1%.

El estudio Meio/Ideia, difundido el 30 de septiembre, mostró una diferencia todavía menor: Lula obtuvo 39,4% y Flávio Bolsonaro 38,4%, dentro del margen de error.

El último Datafolha disponible antes de la jornada electoral había registrado a Lula con 40% y a Flávio con 36%.

Pero la polarización, si se sumando los datos, llegan a un valor entre el 75 y el 80%. Es decir, hay un 20 a 25% que a tres días de las elecciones aún no se ha decidido y será fundamental en el casi seguro balotaje.

Brasil: El gigante de la región decide su futuro

El país líder en la región define el nombre de su próximo presidente. Con una grieta que se repite en muchos países, de aquí y del mundo. Lula da Silva, cuando llegó por tercera vez a la presidencia dijo que sería su última vez como mandatario. Sin embargo, cambió de opinión. En parte, dice que es por la grieta. Porque el proyecto que encarna la familia Bolsonaro. La imposibilidad de presentarse a elecciones de Jair Bolsonaro, condenado por golpista, puso en carrera a su hijo, el senador Flavio Bolsonaro.

Las posturas de de la Familia Bolsonaro son representantes de la extrema derecha, que hoy es mayoría o predomina en las presidencias de la región. Y esa polarización se refleja en los sondeos que, en Brasil al menos, no suelen ser tan erradas como en otros países. Por eso, Jair Bolsonaro y Lula, ganaron sus presidencias pero solo en la segunda vuelta.

Lula aparece en el frente en las encuestas, pero por un pequeño margen sobre Bolsonaro. (Foto: Dataworld)

La elección del domingo: ¿solo un punto de partida?

Las encuestas dan una marcada paridad entre la derecha (Bolsonaro) y la izquierda (Lula, en el poder). Ninguno está en condiciones, según los sondeos de ir con confianza a un balotaje. La diferencia entre ellos es como el margen de error de las encuestas. Muy parejo. Por lo tanto, habrá que seguir atentamente que puede suceder con el voto a los otros partidos, que es bajísimo pero suma un 15% aproximadamente que será determinante en un balotaje.

Hasta las encuestas de una segunda vuelta guardan un margen y a ninguno le dan más del 50% para ganar. (foto: Gentileza Instagram de Politico)

También, el margen de personas que se manifiesta aún hoy indecisos o sin ganas de ir a votar.

El valor de las tres semanas entre las dos vueltas es clave. Los partidos pueden decidir por quien votar o a quien apoyan, pero serán los ciudadanos brasileños los que definan el nombre de su presidente.

El próximo domingo será la primera vuelta. Pero si vale la comparación con una pelea de box: como los primeros rounds de estudio, en un match que se va decidiendo por puntos. El golpe de nocaut llegará solo el 25 de octubre. Y en resultado impactará en toda Sudamérica. Nada va a ser indiferente a este resultado.