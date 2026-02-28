Terrible cruce entre Pincoya y Solange en Gran Hermano con fuertes insultos: "Pu... y barata"

Durante esa charla posterior, Pincoya también sostuvo que percibe una provocación constante por parte de su compañera. “Siento que Sol me busca todo el tiempo para pelear, porque necesita pelear con el ícono, con la Pincoya”, aseguró, convencida de que detrás del enfrentamiento hay una intención clara de posicionamiento dentro del juego.

En medio de ese análisis, Lolo intentó relativizar la situación y le recordó que su rival ya no está en placa. Sin embargo, la respuesta fue tajante: “Da igual, ahora debe ser conocida en mi país también. No está peleando contigo o con él, pelea con la Pincoya”, insistió, reafirmando su autopercepción como figura fuerte dentro y fuera de la casa.

Así, el choque entre ambas suma un nuevo capítulo en una convivencia cada vez más áspera. En un reality donde cada palabra puede convertirse en estrategia, Pincoya dejó en claro que se siente una jugadora central… y que no piensa bajarse del ring.

El día que Pincoya se desnudó totalmente en la casa de Gran Hermano

La llegada de Jennifer Galvarini, más conocida como “Pincoya”, a la casa de Gran Hermano Generación Dorada fue todo menos silenciosa. Desde que cruzó la puerta, su nombre empezó a resonar con fuerza, impulsado por el historial que arrastra desde su paso por la versión chilena del exitoso formato.

En Chile, su participación dejó tela para cortar. Su carácter intenso y sus cruces dentro del juego la posicionaron como una de las figuras más controversiales y comentadas de la pantalla trasandina. Pero no fueron solo las discusiones lo que la colocaron en el centro de la escena: hubo un episodio que traspasó fronteras y se convirtió en fenómeno viral.

Durante su estadía en la casa ubicada en Martínez —la misma que se utilizó para la edición argentina—, Pincoya protagonizó una escena que encendió las redes sociales y abrió un fuerte debate en programas de espectáculos. Sin previo aviso, decidió lanzarse a la pileta completamente desnuda, ante la sorpresa de sus compañeros y bajo la atenta mirada de las cámaras.

Lejos de quedar como una anécdota aislada, la situación continuó cuando, tras nadar y relajarse al sol, recorrió los distintos ambientes del hogar sin ropa, generando asombro entre los participantes y multiplicando las repercusiones fuera del reality.

Su desembarco en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no solo impactó a la audiencia argentina, sino también a los seguidores del programa en toda la región. Convertida en una de las personalidades más queridas y virales de Gran Hermano Chile, la chilena decidió cruzar la cordillera para sumarse a esta edición especial que reúne a jugadores de fuerte carácter y alto perfil mediático.

Dueña de un estilo directo, descontracturado y con una cuota permanente de humor, Pincoya logró destacarse anteriormente por mostrarse tal cual es y por generar situaciones constantes dentro de la casa. Su espontaneidad y su manera emocional de atravesar el juego la transformaron en una participante imprevisible, capaz de alternar instantes de gran sensibilidad con escenas desopilantes que rápidamente explotan en redes sociales.

Ahora, su incorporación añade un ingrediente internacional que podría alterar las dinámicas internas, las alianzas y las estrategias ya en marcha. Con experiencia en convivencias intensas y acostumbrada a la exposición permanente, parte con cierta ventaja en la lectura del juego. Sin embargo, deberá adaptarse a un nuevo público y a compañeros que saben perfectamente el impacto que puede provocar su arrolladora presencia dentro del reality.