Revelan los nombres de tres figuras que podrían sumarse a Gran Hermano ¡y la sorpresa es total!

Inés Lucero - captura LAM

Pero no fue el único nombre que sorprendió. Pilar Smith recordó a otra aspirante que ya había estado muy cerca de ingresar: “También conté que quien se había sacado la foto y no ingresó de una, pero estaba ahí como suplente e ingresaría próximamente, es Alejandra Majluf”, afirmó, provocando inmediatas reacciones en el estudio. Fue allí cuando Ángel de Brito señaló que la actriz "odia a Andrea del Boca", según le comentaron, por lo que generaría en picantísimo contrapunto en la competencia.

Alejandra Majluf - captura LAM

Por último, completó la terna con una figura conocida del universo reality: “Y la tercera que se está barajando es Camilota”, expresó. Se trata de Camila Deniz, hermana de Thiago Medina —quien participó en otra edición del programa— y exintegrante de Cuestión de Peso, lo que suma un condimento extra a la posible jugada de la producción.

Con dos lugares disponibles y tres nombres en carrera, la gran incógnita ahora es inevitable: ¿Quiénes cruzarán la puerta para convertirse en los nuevos jugadores de Gran Hermano Generación Dorada?

Camilota - captura LAM

Por qué Divina Gloria no volverá a Gran Hermano Generación Dorada

Se terminó la expectativa. Durante varias horas circuló la versión de que Divina Gloria lograría recuperarse y volvería a la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Pero con el paso del tiempo esa chance empezó a desvanecerse: el equipo médico que la asiste entendió que no estaban dadas las condiciones para que retomara la competencia.

La confirmación llegó el 27 de febrero, cuando Santiago del Moro comunicó oficialmente la decisión en plena emisión. “Por recomendación médica, Divina quedó fuera del juego”, anunció el conductor, despejando las dudas que se habían instalado tanto entre los participantes como en el público. La noticia puso fin a la incertidumbre que rodeaba su estado de salud y su posible reingreso.

En la misma línea, el presentador explicó cómo impactará esta baja en la dinámica del reality y anticipó cambios para la próxima gala de eliminación, prevista para el 1 de marzo. “Por tal motivo, y dado lo que sucedió con Daniela, el domingo ingresarán dos jugadores a la casa”, detalló, dejando en claro que la producción ya trabaja en la reorganización del juego.

WhatsApp Image 2026-02-27 at 17.33.51

Cabe recordar que la actriz había salido del programa el miércoles a raíz de un cuadro de hipertensión y fue internada en el Sanatorio Las Lomas de San Isidro. Aunque en un primer momento su pronóstico fue reservado, con el correr de las horas su evolución resultó favorable. En LAM (América TV) señalaron que se trataba de una afección que arrastraba desde hacía varios meses.

La situación generó alarma apenas tres días después de su ingreso al reality y obligó a una rápida intervención por parte de la producción. Fue Pilar Smith, en LAM (América TV), quien dio a conocer el primer parte médico completo y explicó cómo se desencadenó el episodio.

Embed

“Está en el Sanatorio Las Lomas de San Isidro ingresó ayer directamente a terapia intensiva con diagnóstico de parálisis del nervio motor, estuvo ahí hasta este mediodía y de ahí la pasaron a sala común. Puede recibir visitas pero restringidas. Tiene un cuadro de diabetes e hipertensión que afecta la movilidad ocular provocando párpado caído, visión doble y o a veces, una pupila dilatada. Pasó a sala general, está fuera de peligro pero se va a quedar seguramente entre dos o tres días más en este sanatorio de zona norte”, informó en vivo.

Si bien el cuadro se encuentra controlado, requerirá un seguimiento riguroso por sus antecedentes clínicos. La combinación de diabetes e hipertensión habría sido clave en la aparición de los síntomas neurológicos que motivaron la internación.