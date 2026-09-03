"Estoy más firme que nunca": el contundente mensaje de Tini Stoessel en México y el llamativo gesto contra su papá

Entre las ausencias más comentadas en redes por los fans aparecieron las canciones "Pa" y "Ángel", dedicadas a Alejandro Stoessel, que no formaron parte de la selección de temas en Guadalajara, en un gesto particular en medio de la tensión.

Tampoco se escuchó “La original”, tema que grabó junto a Emilia Mernes, que marca aún más la distancia entre las artistas, y que son canciones que suelen integrar la lista de sus shows.

En tanto, en ningún momento de la noche la cantante hizo mención directa a su padre, mientras que sí nombró a su novio, Rodrigo De Paul, presente en el estadio.

En un momento del show, Tini Stoessel lo buscó con su mirada en la multitud y pidió un fuerte aplauso para el futbolista. Incluso desde el público le arrojaron una muñeca vestida de novia y ella lo mostró con un mensaje directo a su pareja. "De novia. ¿Dónde estás Rodri? Mi vida, mirá", dijo.

“Gracias a todo mi equipo por estar acá acompañándome, quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, con mis amigas de toda la vida, el amor de mi vida y todo mi equipo”, señaló Tini Stoessel emocionada ante la ovación de los presentes.

Lo cierto es que en medio de la tensión en la familia, Tini Stoessel brilló sobre el escenario mexicano y dio así a su serie de conciertos en ese país que continuará en Ciudad de México (jueves 4), Monterrey (lunes 7) y cerrará allí el 25 de octubre con un show en DF, tras antes presentarse por varios países como Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia y Ecuador.

El gran secreto que Tini Stoessel les habría ocultado a sus padres

Fernanda Iglesias reveló un dato hasta ahora desconocido sobre Tini Stoessel que volvió a poner el foco en cómo habría sido la relación con sus padres.

La periodista de Puro Show (El Trece) aseguró que, en un momento de su vida, la artista habría tomado una decisión personal que prefirió mantener en secreto.

Según explicó, el dato le llegó a través de personas que conocieron y trabajaron con Tini Stoessel. Acto seguido, la panelista adelantó que tenía otro dato inédito: "Yo tengo otro dato que me contó gente que la conoció, gente que trabajaba en la parte de producción y servicios".

Fue entonces cuando lanzó la revelación que sorprendió a sus compañeros:"Tini en una época quiso ser evangelista e iba a las misas a escondidas de sus padres".

De acuerdo con su relato, la cantante habría mantenido en secreto esta decisión frente a sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. Iglesias vinculó el episodio con las versiones sobre cómo habría sido la dinámica familiar de la artista.

"Esto, en este contexto en el que Yanina Latorre cuenta que Tini le tenía miedo a sus padres, y ella misma cuenta que no tenía plata ni para pagar la comida. Es llamativo que no le pudiera contar a los padres", concluyó.