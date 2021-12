Meghan Markle ganó una disputa por privacidad al Mail on Sunday

También representa un hecho histórico ya que la monarquía británica - envuelta en más de una noticia escandalosa - suele ignorar los ataques de la prensa y no reclama ante la justicia. Meghan Markle, se diferencia también en eso de la Casa de Windsor.

thomas y meghan markle primera boda.jpg Meghan Markle, con su padre Thomas, que sí concurrió a su primera boda, con el productor Trevor Engelson en 2011 (Foto: Archivo)

"Defender lo correcto"

En su comunicado, Meghan dice que este fallo servirá como "precedente servirá para combatir la cultura de la prensa sensacionalista británica". Para la esposa del príncipe Harry, los tabloides (así se los llama porque diarios sensacionalistas tienen ese tamaño de papel en el Reino Unido), tienen como método ser "crueles y aprovecharse de las mentiras y el dolor que propaga".

carta de meghan markle a su padre.jpg Fragmento de la carta de Meghan Markle a su padre, escrita en 2018, tres meses antes de la boda real con el príncipe Harry (Foto: Archivo)

La carta de la discordia

"no entiendo por qué has elegido este camino, volviéndote ciego al daño que causas". (Fragmento de la carta de Meghan Markle a su padre en 2018) "no entiendo por qué has elegido este camino, volviéndote ciego al daño que causas". (Fragmento de la carta de Meghan Markle a su padre en 2018)

Hace tres años, Meghan Markle inició una querella contra el Mail on Sunday por dar a conocer extractos de una carta que le escribió a su padre. La justicia de Londres ya había concluido que los periódicos habían violado la privacidad de la duquesa con esas publicaciones.

Durante este tiempo, salió a la luz que Meghan escribió personalmente la carta y no su secretario, como se dijo al principio de la disputa. Por eso el tribunal reconoció a la duquesa de Sussex como la principal víctima en la violación a su privacidad.

Justamente, fue su padre, Thomas Markle el que la hizo pública en su totalidad, para demostrar que su hija era la autora y no su secretario. Markle declaró ante el tribunal que jamás tuvo la intención de darla a conocer, pero que no le quedó otro remedio para demostrar quién la había escrito y que por lo tanto, los extractos publicados por el Mail on Sunday previamente, vulneraron el derecho a la privacidad de Meghan Markle.

harry y meghan.jpg Celebración en la corona británica: 2018, la boda real de Meghan Markle y Harry. El padre de la duquesa de Sussex no fue a la ceremonia por estar distanciados (Foto: Archivo)

Por este hecho, la relación entre Meghan y su padre quedó más que deteriorada. En esa carta, Meghan le reprochaba a su padre la mala relación que mantuvieron durante gran parte de sus vidas. Cuando Meghan y Harry se casaron en la capilla de San Jorge, en el palacio de Windsor en 2018, Thomas no asistió. Llevan más de tres años sin verse.

El tribunal consideró que esa carta, escrita tres meses antes de la boda real era "profundamente personal" como para haber sido publicada en 5 artículos periodísticos.

Meghan Markle declaró que le escribió esa carta a su padre porque el príncipe Harry recibía constantes reproches por el extravagante comportamiento de su futuro suegro. Thomas llegó a vender fotos suyas semidesnudo a una revista. Dijo que lo hizo para demostrar que estaba bajando de peso, cuando en realidad lo hizo para ganar dinero aprovechando que iba a convertirse en "consuegro de la Reina Isabel II".

comunicado de Meghan Markle.jpg "Es para cualquiera que tenga miedo de defender lo correcto", dice Meghan Markle en el comunicado con el que celebra su victoria legal contra el Daily Mail (Foto: Página oficial del duque y la duquesa de Sussex)

Un hito para el futuro y los medios sensacionalistas

Con la resolución conocida este jueves, el tribunal da por concluida la disputa y puso a salvo el derecho a la privacidad que tanto defiende la duquesa de Sussex. Especialmente desde ella y Harry abandonaron ser representantes oficiales de la corona británica. La justicia condenó al diario por dar a conocer "una carta personal y privada" sin autorización alguna.

"Hoy los tribunales han fallado a mi favor, una vez más", dice en su comunicado Meghan Markle, "demostrando que el 'Mail on Sunday' ha quebrantado la ley".