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Milagro en Nepal: rescataron con vida a una nena de 6 años tras pasar 60 horas bajo los escombros

La catástrofe dejó al menos 682 muertos entre Nepal y el Tíbet y cerca de 3000 personas siguen desaparecidas. El rescate se convirtió en una de las pocas noticias alentadoras.

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Milagro en Nepal: rescataron con vida a una nena de seis años que pasó 60 horas atrapada entre los escombros. (Foto: X/@Nepalnews)

Una nena de seis años fue rescatada con vida después de permanecer 60 horas atrapada bajo los escombros que dejó la devastadora crecida que golpeó el norte de Nepal. El dramático operativo ocurrió este sábado en Timure, una de las localidades más afectadas por el desastre, y las imágenes del momento rápidamente generaron conmoción.

Leé también Tragedia en Nepal y el Tíbet: hay al menos 160 muertos y 256 desaparecidos
La imágenes de la tragedia con más de 100 muertos en Nepal. (Foto: Reuters)

El hallazgo se produjo cuando las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen con el paso de las horas y los equipos de emergencia continúan trabajando contrarreloj para localizar a miles de personas que permanecen desaparecidas o incomunicadas. Para llegar hasta la menor, los rescatistas tuvieron que retirar a mano piedras, maderas, chapas y restos de construcciones que habían sido arrastrados y acumulados por la fuerza del agua.

Después de un intenso trabajo lograron acceder a un pequeño hueco entre los escombros. Allí encontraron a la nena, que había permanecido atrapada desde el miércoles. Las imágenes difundidas por la Policía Armada de Nepal registraron el momento en que los agentes consiguieron finalmente sacar a la menor.

En el video se observa cómo uno de los rescatistas la lleva en brazos por un sector completamente cubierto de barro, piedras y restos de viviendas. En ese momento, la nena parecía estar inconsciente. Inmediatamente fue asistida por los equipos de emergencia y trasladada hasta un puesto de seguridad cercano para recibir atención.

Horas después aparecieron nuevas imágenes que permitieron conocer su evolución. La pequeña ya estaba consciente, abrigada y comiendo, después de haber sobrevivido durante más de dos días debajo de los restos de las construcciones destruidas. El rescate se convirtió en una de las pocas noticias alentadoras en medio de una catástrofe que dejó cientos de muertos y miles de desaparecidos.

Timure se encuentra cerca de la frontera entre Nepal y China y fue una de las localidades más castigadas por la crecida en la cuenca del Bhote Koshi. La fuerza del agua destruyó viviendas, comercios, rutas, puentes y otras infraestructuras a lo largo de los corredores del Bhotekoshi y el Trishuli, lo que además complicó el acceso de los equipos de emergencia a las zonas afectadas.

Tragedia en Nepal: casi 3.000 personas permanecen desaparecidas

Mientras continúan los operativos, el balance de víctimas sigue aumentando. Las autoridades de Nepal informaron que fueron recuperados 675 cuerpos, mientras que China reportó otros siete fallecidos en el Tíbet. De esta manera, la cifra total de muertos ascendió a 682.

Además, 2.418 personas permanecen desaparecidas o incomunicadas en Nepal. Entre ellas se encuentran 589 extranjeros y 933 trabajadores relacionados con proyectos hidroeléctricos. China, en tanto, informó que otras 554 personas son buscadas en su territorio. Entre ambos países, por lo tanto, son casi 3.000 las personas cuyo paradero todavía se desconoce.

Vista a&eacute;rea de personas caminando por una ruta rodeada de casas cubiertas de barro tras las inundaciones y deslizamientos de tierra en Devighat, distrito de Nuwakot, Nepal. (Foto: REUTERS)

Vista aérea de personas caminando por una ruta rodeada de casas cubiertas de barro tras las inundaciones y deslizamientos de tierra en Devighat, distrito de Nuwakot, Nepal. (Foto: REUTERS)

Desde el comienzo de la emergencia, más de 7.500 personas fueron rescatadas. Miles de militares, policías y miembros de la Policía Armada continúan desplegados en las regiones más afectadas. Los helicópteros cumplen un papel fundamental para acceder a poblaciones que quedaron completamente aisladas después de que la crecida destruyera caminos y puentes.

La magnitud de la tragedia también llevó a Nepal a modificar su postura inicial y autorizar el ingreso de equipos internacionales especializados en rescates en túneles, tareas forenses e identificación de víctimas mediante pruebas de ADN. La cantidad de fallecidos provocó además que algunas morgues comenzaran a saturarse.

En pocas palabras

  • Milagro en Nepal: Rescataron con vida a una nena de 6 años tras pasar 60 horas bajo los escombros.
  • Tragedia y Esperanza: La catástrofe dejó 682 muertos y 3000 desaparecidos, pero el rescate fue una luz de esperanza.
  • Operativo de Rescate: Equipos de emergencia trabajaron contrarreloj para hallar sobrevivientes entre los restos de construcciones.
Resumen generado por Thinkindot AI
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