Milagro en Nepal: Rescataron con vida a una nena de 6 años tras pasar 60 horas bajo los escombros.

Horas después aparecieron nuevas imágenes que permitieron conocer su evolución. La pequeña ya estaba consciente, abrigada y comiendo, después de haber sobrevivido durante más de dos días debajo de los restos de las construcciones destruidas. El rescate se convirtió en una de las pocas noticias alentadoras en medio de una catástrofe que dejó cientos de muertos y miles de desaparecidos.

Timure se encuentra cerca de la frontera entre Nepal y China y fue una de las localidades más castigadas por la crecida en la cuenca del Bhote Koshi. La fuerza del agua destruyó viviendas, comercios, rutas, puentes y otras infraestructuras a lo largo de los corredores del Bhotekoshi y el Trishuli, lo que además complicó el acceso de los equipos de emergencia a las zonas afectadas.

Tragedia en Nepal: casi 3.000 personas permanecen desaparecidas

Mientras continúan los operativos, el balance de víctimas sigue aumentando. Las autoridades de Nepal informaron que fueron recuperados 675 cuerpos, mientras que China reportó otros siete fallecidos en el Tíbet. De esta manera, la cifra total de muertos ascendió a 682.

Además, 2.418 personas permanecen desaparecidas o incomunicadas en Nepal. Entre ellas se encuentran 589 extranjeros y 933 trabajadores relacionados con proyectos hidroeléctricos. China, en tanto, informó que otras 554 personas son buscadas en su territorio. Entre ambos países, por lo tanto, son casi 3.000 las personas cuyo paradero todavía se desconoce.

Vista aérea de personas caminando por una ruta rodeada de casas cubiertas de barro tras las inundaciones y deslizamientos de tierra en Devighat, distrito de Nuwakot, Nepal. (Foto: REUTERS)

Desde el comienzo de la emergencia, más de 7.500 personas fueron rescatadas. Miles de militares, policías y miembros de la Policía Armada continúan desplegados en las regiones más afectadas. Los helicópteros cumplen un papel fundamental para acceder a poblaciones que quedaron completamente aisladas después de que la crecida destruyera caminos y puentes.

La magnitud de la tragedia también llevó a Nepal a modificar su postura inicial y autorizar el ingreso de equipos internacionales especializados en rescates en túneles, tareas forenses e identificación de víctimas mediante pruebas de ADN. La cantidad de fallecidos provocó además que algunas morgues comenzaran a saturarse.