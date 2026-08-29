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Estefi Berardi reveló el sexo de su primer hijo de una particular manera: "La intuición nunca falla"

Estefi Berardi anunció junto a Félix Orsatti el sexo del bebé que están esperando. La pareja compartió un tierno momento junto a sus seres queridos y, a través de una particular celebración, finalmente reveló si el bebé en camino es una nena o un varón.

29 ago 2026, 19:37
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Estefi Berardi reveló el sexo de su primer hijo de una particular manera: La intuición nunca falla

Estefi Berardi reveló el sexo de su primer hijo de una particular manera: "La intuición nunca falla"

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Estefi Berardi reveló el sexo de su primer hijo de una particular manera: "La intuición nunca falla"

Estefi Berardi vive una etapa muy especial junto a su pareja, Félix Orsatti. La panelista está embarazada de su primer hijo y, después de compartir la feliz noticia con sus seguidores, finalmente develó uno de los datos más esperados: el sexo del bebé que está en camino.

La confirmación llegó a través de un video que publicó en sus redes sociales y que registró un momento íntimo junto a Félix y un grupo de amigos. Con mucha expectativa, la pareja preparó una particular celebración para descubrir si esperaban una nena o un varón.

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En las imágenes se los puede ver frente a una torta, cada uno con una copa en la mano. Después de hacer la cuenta regresiva, ambos cortaron el pastel y descubrieron el color que estaba en su interior.

El resultado no dejó lugar a dudas: el relleno era celeste, por lo que Estefi y Félix confirmaron que están esperando un varón. Emocionada por la noticia, la panelista acompañó la publicación con una frase que resumió sus sensaciones: La intuición no falla.

Para este momento tan especial, Estefi apostó por un look total white. Eligió un catsuit blanco al cuerpo, llevó el pelo suelto y lacio y se mostró muy sonriente durante toda la celebración. Félix también fue parte de la escena y acompañó a su pareja en el festejo, rodeados por sus seres queridos.

De esta manera, la pareja dio un nuevo paso en esta etapa que comenzó con el anuncio del embarazo y que ahora suma una certeza muy esperada: el bebé que esperan será un varón.

Cómo fueron los primeros síntomas de Estefi Berardi

En diálogo con Puro Show (El Trece), Estefi Berardi recordó cómo vivió el comienzo de su embarazo y contó que los primeros días estuvieron marcados principalmente por un profundo agotamiento, aunque no tuvo náuseas ni otros síntomas fuertes.

“El primer mes me agarraban ataques de sueño, dormía tanto que no podía ir al gimnasio ni trabajar. Aprovechá, me decían, pero no aprovechás porque te dormís”, recordó.

Durante la entrevista, la panelista también dio detalles sobre el momento en que junto a Félix Orsatti decidieron convertirse en padres y cómo fue el proceso hasta lograr el embarazo: Lo empezamos a buscar, me acuerdo todas las fechas. Me llevó cuatro meses quedar, desde el último fin de febrero hasta el último fin de junio”.

Te dicen que el espermatozoide vive un día en tu cuerpo, entonces hay que tener relaciones día por medio, explicó que durante esos meses estuvo atenta a su ciclo y utilizó distintas herramientas para conocer cuáles eran sus días más fértiles. Además, contó cuáles fueron las indicaciones que recibieron durante la búsqueda.

La noticia finalmente llegó después de que comenzara a notar algunos cambios en su cuerpo. El retraso fue la principal señal que despertó sus sospechas y la llevó a realizarse una prueba de embarazo: Ya tenía un atraso y le decía a Félix que sentía que estaba embarazada. El primer síntoma fueron unos granos raros, como de adolescente, y después el atraso. Me hice el test y dio positivo”.

     

 

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