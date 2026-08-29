Estefi Berardi reveló el sexo de su primer hijo de una particular manera: "La intuición nunca falla"

Para este momento tan especial, Estefi apostó por un look total white. Eligió un catsuit blanco al cuerpo, llevó el pelo suelto y lacio y se mostró muy sonriente durante toda la celebración. Félix también fue parte de la escena y acompañó a su pareja en el festejo, rodeados por sus seres queridos.

De esta manera, la pareja dio un nuevo paso en esta etapa que comenzó con el anuncio del embarazo y que ahora suma una certeza muy esperada: el bebé que esperan será un varón.

Cómo fueron los primeros síntomas de Estefi Berardi

En diálogo con Puro Show (El Trece), Estefi Berardi recordó cómo vivió el comienzo de su embarazo y contó que los primeros días estuvieron marcados principalmente por un profundo agotamiento, aunque no tuvo náuseas ni otros síntomas fuertes.

“El primer mes me agarraban ataques de sueño, dormía tanto que no podía ir al gimnasio ni trabajar. Aprovechá, me decían, pero no aprovechás porque te dormís”, recordó.

Durante la entrevista, la panelista también dio detalles sobre el momento en que junto a Félix Orsatti decidieron convertirse en padres y cómo fue el proceso hasta lograr el embarazo: “Lo empezamos a buscar, me acuerdo todas las fechas. Me llevó cuatro meses quedar, desde el último fin de febrero hasta el último fin de junio”.

“Te dicen que el espermatozoide vive un día en tu cuerpo, entonces hay que tener relaciones día por medio”, explicó que durante esos meses estuvo atenta a su ciclo y utilizó distintas herramientas para conocer cuáles eran sus días más fértiles. Además, contó cuáles fueron las indicaciones que recibieron durante la búsqueda.

La noticia finalmente llegó después de que comenzara a notar algunos cambios en su cuerpo. El retraso fue la principal señal que despertó sus sospechas y la llevó a realizarse una prueba de embarazo: “Ya tenía un atraso y le decía a Félix que sentía que estaba embarazada. El primer síntoma fueron unos granos raros, como de adolescente, y después el atraso. Me hice el test y dio positivo”.