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Campanita frenó en seco a Danelik luego de publicar imágenes juntas: "El día que..."

Danelik y Campanita aparecieron juntas y sonrientes en un video que compartieron en TikTok. Allí se las puede ver bailando y divirtiéndose, una situación que rápidamente llamó la atención de los seguidores de Gran Hermano.

29 ago 2026, 18:29
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Campanita frenó en seco a Danelik luego de publicar imágenes juntas: El día que...

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Luego de la fuerte pelea que protagonizaron dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, que terminó con la expulsión de ambas participantes, Danelik publicó un video en TikTok en el que aparece junto a Campanita, bailando y divirtiéndose como si nada hubiera ocurrido entre ellas.

Las imágenes rápidamente llamaron la atención de los usuarios y, en cuestión de segundos, muchos interpretaron que las participantes habían logrado dejar atrás el enfrentamiento y que, una vez fuera de la casa, habían decidido limar las asperezas.

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Sin embargo, la realidad era otra. El material no correspondía a un encuentro posterior a la polémica, sino a un momento previo dentro del reality. El video había sido grabado cuando ingresaron a la casa, en los primeros momentos de su convivencia, cuando todavía mantenían una buena relación y se mostraban de muy buen humor.

De todas las hadas somos las expulshadas ”, dice en la imagen. Al verlo fuera de contexto, todo hacía pensar que se trataba de un video reciente.

Sin embargo, no fue así. La propia participante paraguaya se encargó de aclarar la situación y explicó que las imágenes correspondían a los primeros momentos dentro de la casa: “Este video es viejo, genty. Fue el día que entramos a la casa. Si se fijan, fue la ropa con la que entré ”.

Lo curioso llegó después, cuando la pareja de Brian Sarmiento volvió a dejar en claro que la competencia se termina cuando cruzan la puerta. "La tele es la tele y la vida real es otra. Nada más que decir", expresó.

Cómo fue el ingreso de Danelik a Gran Hermano

Uno de los momentos que más llamó la atención de esta edición de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) fue el reencuentro entre Luana y Danelik, quienes habían quedado enfrentadas antes de la salida de la segunda. Cuando Santiago del Moro le pidió a Fernández que eligiera a una de las participantes para acompañarla en el tramo final, sorprendió al optar por la novia de Brian Sarmiento.

Al verla ingresar nuevamente a la casa, Luana reaccionó con entusiasmo: “Lo necesitaba, boluda”. Danelik, sorprendida por la elección, le preguntó: ¿Vos me elegiste? ”. Lejos de esquivar el reencuentro, Fernández se mostró afectuosa y le respondió: “Te quiero. Nos merecemos una segunda oportunidad”.

Sin embargo, mientras ambas se abrazaban, Danelik tuvo un polémico gesto que no pasó inadvertido. Con los dedos hizo una especie de pistola y realizó una expresión que parecía transmitir un “me eligió ella”, como si quisiera remarcar que había sido Fernández quien tomó la decisión y que no esperaba volver a compartir este tramo del juego con ella.

     

 

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