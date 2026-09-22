La reacción en vivo de Vero Lozano contra el acosador de Eva Anderson

Qué dijo Sofía "La Reini" Gonet del sujeto que la acosa hace años
Este caso se dio a conocer luego de que Sofía Gonet, más conocida como "La Reini" y expareja de Homero Pettinato, revelara públicamente que sufre acoso sistemático desde hace diez años por parte del mismo hombre que amenazó al conductor: "Es una persona que a mí me viene acosando ya hace diez años", contó, y precisó que recibe mensajes de manera constante e ininterrumpida. La influencer también relató un episodio que la había llevado a hacer pública la situación tiempo atrás, cuando se enteró de que el hombre le hacía "brujerías, tenía un santuario con fotos mías y me mandaba fotos"