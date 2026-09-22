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La reacción en vivo de Vero Lozano contra el acosador de Eva Anderson

La conductora de Cortá por Lozano, Vero Lozano, salió al cruce en pleno programa tras el relato de su compañera, Eva Anderson, sobre el hostigamiento que sufre desde hace tiempo.

22 sept 2026, 18:33
La reacción en vivo de Vero Lozano contra el acosador de Eva Anderson
La reacción en vivo de Vero Lozano contra el acosador de Eva Anderson
La reacción en vivo de Vero Lozano contra el acosador de Eva Anderson
La reacción en vivo de Vero Lozano contra el acosador de Eva Anderson

A partir del caso de Sofía Gonet, Eva Anderson reveló que desde hace tiempo sufre hostigamiento por parte de un hombre que suele acercarse a ella y enviarle mensajes de forma reiterada. El testimonio se dio en medio de la ola de casos de acoso que salieron a la luz en los últimos días en el ambiente del espectáculo.

Tras escuchar el relato de Eva, Vero Lozano no se quedó callada y decidió hablar directamente a cámara en su ciclo en Telefe para enviarle un mensaje contundente al hostigador de su compañera.

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"Ya sabemos quién sos, no te acerques nunca más, nunca más escribas, sino mañana muestro tu foto acá", advirtió Vero Lozano, sin filtro, dejando en claro que no dudará en exponerlo públicamente si el hostigamiento hacia Eva continúa.

Qué dijo Sofía "La Reini" Gonet del sujeto que la acosa hace años

Este caso se dio a conocer luego de que Sofía Gonet, más conocida como "La Reini" y expareja de Homero Pettinato, revelara públicamente que sufre acoso sistemático desde hace diez años por parte del mismo hombre que amenazó al conductor: "Es una persona que a mí me viene acosando ya hace diez años", contó, y precisó que recibe mensajes de manera constante e ininterrumpida. La influencer también relató un episodio que la había llevado a hacer pública la situación tiempo atrás, cuando se enteró de que el hombre le hacía "brujerías, tenía un santuario con fotos mías y me mandaba fotos"

     

 

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