Javier Milei vuelve a la ONU: qué lugar ocupará el reclamo por Malvinas en su discurso

"El tema Malvinas ha estado presente en todos los discursos del Presidente en la ONU. Yo he ido dos veces este año a reclamar en el Comité de Descolonización y eso es un reclamo permanente de Argentina", agregó Quirno.

Quirno también se refirió a los pasos que seguirá el Gobierno en relación con la soberanía sobre Malvinas. "Vamos a avanzar según determinamos. Estamos avanzando en la aplicación de la Ley 26.659 y hemos mandado el proyecto de defensa de la soberanía nacional para defender nuestros intereses", afirmó.

En ese marco, Quirno relativizó que se haya tensado aún más el vínculo con Inglaterra luego de que el gobierno de Reino Unido anunciara su apoyo a las empresas que explotan hidrocarburos en la zona de Malvinas: "Son decisiones que toma el Reino Unido y decisiones que tomamos nosotros ante un contexto muy particular".

¿Milei tendrá un encuentro con Trump en Nueva York?

Ante la consulta sobre la posibilidad de que Milei mantenga un encuentro, aunque sea informal, con Donald Trump, el canciller señaló que por ahora no está previsto.

"Todavía no están confirmadas las bilaterales del Presidente en Nueva York. No tenemos agendado, por ahora, un encuentro con el presidente Trump. Milei ha tenido ya varios encuentros con él y la agenda es muy, muy apretada", explicó Quirno.

En cambio, confirmó una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

"Con Rubio sí vamos a tener una reunión, importante por la agenda que tenemos entre Argentina y Estados Unidos, que se está profundizando cada día más", afirmó.

Milei tiene revisto partir este lunes a las 23 rumbo a Nueva York, donde se quedará hasta el viernes, mientras desde el Gobierno anticiparon parte de la agenda prevista.

Por un lado, el mandatario pronunciará un discurso este martes a las 16 en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah y recibirá el premio “Ohev Yisrael" y a las 19 hs tendrá un encuentro con el economista mexicano Roberto Salinas. Posteriormente, a las 20:30, se reunirá con el economista estadounidense Xavier Sala i Martín.

El miércoles a las 12 hs será la hora del discurso del presidente en el Debate General de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas. Ese mismo día, a las 16, Milei tiene previsto disertar en la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, con el acompañamiento institucional del International Republican Institute (IRI).

Más tarde, a las 18:00, Milei continuará con una reunión con grandes empresarios, socios de Americas Society/Consejo de las Américas, de la que participarán la titular del Council Of The Américas, Susan Segal, y una mesa de entre 12 y 15 empresarios.

A las 19:30, mantendrá un encuentro con el rabino Simón Jacobson y el jueves a las 13 hs disertará en The Economic Club of New York, para una hora y media más tarde emprender el vuelo de regreso a Buenos Aires, adonde tiene previsto arribar el viernes a las 8:30.

Qué dijo Quirno sobre el discurso de Milei ante la ONU

Consultado sobre los detalles del discurso que prepara el Presidente, Quirno evitó anticipar el contenido: "No vamos a hacer spoiler del discurso del Presidente", respondió el canciller, aunque anticipó que Milei mantendrá la línea discursiva que viene desarrollando pidiendo cambios ante las Naciones Unidas.

"El Presidente ha sido muy consistente ante las Naciones Unidas en los últimos dos años y va a confirmar esa línea de pensamiento", señaló.

Quirno insistió en que "por ahora no hay ninguna bilateral confirmada" para Milei en Nueva York, pero expresó que desde el Gobierno continúan trabajando en la agenda que se terminará de definir en las próximas horas.

Los antecedentes de Milei en la ONU

Milei participó por primera vez como presidente ante la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2024, durante el 79° período de sesiones. En aquella oportunidad, planteó un fuerte cuestionamiento al rumbo de Naciones Unidas y a la Agenda 2030, y sostuvo que la Argentina abandonaría su posición histórica de neutralidad para ubicarse "a la vanguardia" de la defensa de la libertad.

En ese discurso también hizo referencia al reclamo argentino por las Islas Malvinas y cuestionó a la ONU por considerar que no había cumplido satisfactoriamente con su misión de defender la soberanía territorial de sus integrantes.

En su segunda participación ante la Asamblea General, en septiembre de 2025, Milei volvió a cuestionar el funcionamiento de Naciones Unidas y planteó la necesidad de recuperar la misión original del organismo, centrada en preservar la paz y la seguridad internacionales.

En aquella exposición, el Presidente también reiteró el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y convocó al Reino Unido a retomar las negociaciones bilaterales.