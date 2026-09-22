En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Donald Trump
ONU
Trump en la ONU

Donald Trump: "O hacemos un trato con Irán o los mandaré al infierno por varias generaciones"

El presidente de Estados Unidos fue el segundo orador en la Asamblea Anual de las Naciones Unidas. Destacó el cambio que provocó internamente en su país y lanzó una fuerte amenaza a Irán si no negocia y no acepta que nunca tendrá armas nucleares.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Donald Trump: O hacemos un trato con Irán o los mandaré al infierno por varias generaciones. (Foto: Reuters)

Donald Trump: "O hacemos un trato con Irán o los mandaré al infierno por varias generaciones". (Foto: Reuters)

"Tengo que tomar una decisión: o hacemos un acuerdo con Irán o los aniquilo para que no vuelvan a matar. O hacemos un acuerdo con Irán o los llevo al infierno por varias generaciones". Fue la durísima advertencia de Donald Trump desde la Asamblea General de las Naciones Unidas. Definió nuevamente a Irán como el régimen del mal y del terrorismo en lo últimos 50 años y les repitió su ultimátum: "Deben entender que nunca tendrán armas nucleares".

Leé también Trump quería que Canadá fuera el estado 51 de EE.UU., pero su vecino tiene otro plan radical
Trump alardea ante Canadá, pero la respuesta lo descolocó. (Foto: A24.com)

El presidente de los Estados Unidos inició su presentación con un resumen de lo que entiende son los mayores y mejores cambios par ala historia de su país: "Estamos de vuelta y así estamos haciendo un mundo mejor y más seguro".

Enseguida pasó a describir el peligro mundial que representaba Irán y lo mal que está hoy en día por no haber aceptado las propuestas que le ofreció Trump al llegar a la Casa Blanca.

Destacó la tarea de terminar con otro poder terrorista como el de Hamas y frenar la guerra con Israel. "Trajimos de vuelta a los rehenes israelíes - vivos o muertos - y le agradezco al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por aceptar el plan de paz para Palestina", sostuvo.

Cuando habló de los rehenes de Israel recuperados, recibió aplausos de la Asamblea. Luego continuó con su resumen sobre las diferencias que tienen países como Venezuela sin Maduro, que deben terminar las guerras pendientes - como la de Ucrania - y que mantendrá todas las políticas necesarias para que nadie pueda amenazar a la seguridad de los Estados Unidos.

Un nuevo nombre para la Inteligencia Artificial

Tras enumerar progresos hechos con Venezuela en estos días, la buena relación con México, con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) -que ahora aporta el 5% del PBI de cada país a la defensa común-, Groenlandia y "nuevos tiempos para Cuba", Trump se concentró en el otro pilar de su discurso: la Inteligencia Artificial.

Ante las delegaciones de todos los países del mundo, ratificó lo que siempre dice en Washington: la Inteligencia Artificial es un adelanto fantástico y no propondrá nada para limitarlo. Señaló que las críticas a la IA y sus potenciales peligros para la humanidad provienen de los mismos sectores que alarman con el cambio climático (algo que Trump descarta por completo). Pero propuso un camino diferente para encarar el tema.

"Les propongo que le cambiemos el nombre, llamemoslá Súperinteligencia, les parece bien?", apuntó Trump. Para el ocupante de la Casa Blanca, ese nombre es más "amistoso" y permite un abordaje menos temeroso del tema.

Donald Trump la definió como un "adelanto que puede ser superior incluso a lo que significó la revolución industrial" y agregó: "No pienso hacer nada para que se detengan los avances que se hagan en mí país".

Definió que hay una "batalla" por la "Súperinteligencia" con China y el que "gane esa batalla, será quien prevalezca y nosotros vamos adelante", expresó.

Por eso, defendió el liderazgo de los Estados Unidos (con su presidencia) para proyectar un mundo más seguro, más grande y más seguro.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
Seguir

En pocas palabras

  • Trump advirtió a Irán: O se llega a un acuerdo o serán aniquilados por generaciones.
  • Amenaza nuclear: El presidente reiteró que el régimen iraní nunca tendrá armas atómicas.
  • Política exterior: Trump reafirmó el regreso de EE.UU. y la creación de un mundo más seguro.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Donald Trump ONU Irán
Notas relacionadas
"No seas tonto": la dura respuesta de un legislador británico a Donald Trump por las Malvinas
Donald Trump prohibió el ingreso de la CNN y otros medios a la Casa Blanca
Trump quiere construir un Arco del Triunfo en Washington, pero con una insólita función

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar