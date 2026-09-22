Tamara Pettinato relató el calvario que atraviesa su hermano, Homero, tras ser amenazado

"Sonaba peligroso, alguien que no paraba de dedicarle historias, diciéndole que lo iba a matar, pero como en las redes hay tanta violencia que está naturalizada, uno tiende a creer que no lo va a hacer. Pero ayer, cuando vino y se paró, se volvió un susto más importante".

"Me llegó antes, lo vi y le escribí, me dijo: '¿Te acordás que era la persona que te había contado?'. Hoy también vino a trabajar con el miedo, no es que la persona está atendida, no se puede analizar como una persona lógica. Fue a todos los lugares que recomendó ella en redes, hasta ahí decís: 'Si alguien hace eso, va a los lugares que recomienda', no parece peligroso. En el medio vino a hacerle el gesto a Homero, amenazarlo a él", contó que recibió información sobre la presencia del hombre y se comunicó con su hermano para advertirle. Además, explicó que el acosador había seguido distintos lugares que Sofía mencionaba en sus redes sociales y que, en medio de esa situación, terminó amenazando también a Homero.

Por último, contó cómo quedó involucrada en la situación y explicó qué interpretación hace del comportamiento del hombre, a partir de los mensajes y acusaciones que recibió: "Me nombra como cómplice de él, ilógica total, de alguien que tiene una fijación con Sofía, y que cree que estaba en pareja con ella. Es una persona que hay que ayudarla".

Qué dijo el acosador de Sofía Gonet

Luego del episodio que protagonizó en Olga, donde amenazó a Homero Pettinato durante una transmisión en vivo, Hernán Bloquero volvió a hablar públicamente sobre lo ocurrido. Este martes, el hombre conversó con Pablo Layús en PrimiciasYa (América TV) y dio su versión de los hechos.

Durante la entrevista, Bloquero se refirió a su presencia en el lugar donde se realizaba el programa y negó haber tenido intenciones de atacar físicamente al conductor. "Ni siquiera le pude tocar un pelo. Hubiera sido peor si le llegaba a pegar", afirmó ante la consulta del periodista.

Layús buscó precisar entonces cuál había sido el motivo de su presencia y le preguntó si había ido hasta allí con la intención de golpear a Pettinato. "No, no, para nada. No es porque lo respete, pero no", respondió el hombre.

El periodista también hizo referencia al tiempo que Bloquero permaneció en el lugar antes de retirarse. "Se vio que estuviste diez minutos y te fuiste", le comentó Layús. "Sí, me fui enseguida. No es que estuve la hora y media del programa de Soñé que volaba. Me fui enseguida. O sea, no pateé el vidrio. Mirá, eso hubiese sido peor si yo pateaba el vidrio, le pegaba una piña o lo que sea. Estuve ahí quieto y nada más. No le dije nada más. No puede hacer semejante pelotudez por eso. ¿Te das cuenta de que lo hace solamente para que se hable de él y todo eso?. Es un cobarde", sostuvo.

Más adelante, la charla tomó otro rumbo y Layús quiso conocer algunos detalles sobre la vida personal de Bloquero y posibles conflictos anteriores que hubiera protagonizado. "Hernán, ¿te puedo preguntar vos a qué te dedicás actualmente? ¿Tuviste algún tipo de inconveniente también?", preguntó el periodista.

En ese momento, Bloquero aseguró que anteriormente había atravesado otras situaciones similares y mencionó un conflicto que tuvo con un cantante de reggaetón. Además, aprovechó para desvincular a Néstor en Bloque de la polémica que actualmente lo tiene en el centro de la escena: "Ya he tenido otros problemas, pero bueno, ya no. Ya he tenido un problema también con un cantante de reggaetón, pero ya quedó todo en el olvido. En realidad lo que más preocupaba me tiene es lo de Néstor en Bloque, que el tema de Pettinato. Quiero aclarar que Néstor en Bloque no tiene nada que ver en este problema. El tema es que yo, cuando estuve en Olga, estaba vestido con un buzo con el logo de la banda. Y entonces la gente mezcla todo. Y empezaron a ensuciarlo a él", explicó.