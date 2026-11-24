El único reproche de Daniela Christiansson a Maxi López

Durante el intercambio, Daniela también tuvo que responder si había alguna actitud de su pareja que le gustaría cambiar. En ese momento, no dudó en señalar una costumbre que parece repetirse en la vida cotidiana del exfutbolista: su relación permanente con el celular por cuestiones laborales.

“Que deje el teléfono un poco porque está siempre trabajando”, lanzó la modelo. Su comentario despertó la complicidad de Nicole, quien rápidamente se sumó a la conversación con una reflexión: “Es el mal de los hombres”.

Más allá de ese pequeño reclamo, Christiansson dejó en evidencia el cariño y la admiración que siente por Maxi. Cuando Otero le propuso que contara qué es lo que más le gusta de él, la respuesta fue inmediata y estuvo cargada de ternura. “Que es muy romántico y siempre me sorprende. Organiza todo, es responsable, que nunca cambie eso”, expresó, dejando en claro cuáles son las cualidades que más valora de su compañero.