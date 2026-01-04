Impactantes fotos y videos de Nicolás Maduro en Nueva York: cómo pasó su primera noche
Nicolás Maduro pasó su primera noche detenido en Brooklyn luego de ser trasladado a Estados Unidos. Cómo sigue la reorganización institucional en Venezuela tras la decisión del Tribunal Supremo.
Nicolás Maduro pasó su primera noche bajo custodia en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, en Nueva York, luego de haber sido detenido por autoridades de Estados Unidos en Caracas. En paralelo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela dispuso que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma de manera interina la conducción del Poder Ejecutivo.
La detención de Maduro se produjo en la madrugada del sábado, en el marco de un operativo encabezado por fuerzas estadounidenses. Tras el procedimiento, fue trasladado a territorio norteamericano, donde quedó a disposición de la Justicia federal. Su esposa, Cilia Flores, también fue arrestada durante la misma operación.
Según informaron fuentes oficiales, Maduro arribó primero a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, una instalación militar ubicada en el norte del estado de Nueva York. Desde allí fue conducido, bajo un amplio operativo de seguridad, a una dependencia federal vinculada a la Administración para el Control de Drogas (DEA), donde se realizaron los trámites iniciales de procesamiento, antes de su traslado definitivo al centro de detención en Brooklyn.
La Casa Blanca difundió imágenes del arresto y del traslado. En el material audiovisual se observa a Maduro caminando por un pasillo identificado con la leyenda “DEA NYD”, mientras intercambia un breve saludo al pasar.
El exmandatario enfrenta cargos presentados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que lo había acusado formalmente en 2020 y que este sábado dio a conocer una acusación sustitutiva. Las imputaciones incluyen delitos vinculados al narcotráfico, conspiración para el ingreso de cocaína a Estados Unidos y causas relacionadas con armamento. Se prevé que en los próximos días comparezca ante un juez federal en Manhattan para las primeras audiencias del proceso judicial.
Reorganización institucional en Caracas
Mientras tanto, en Caracas, el TSJ resolvió que Delcy Rodríguez asuma como presidenta encargada, con el objetivo de garantizar la continuidad administrativa del Estado. La decisión convierte a Rodríguez en la primera mujer en ocupar ese rol en la historia del país.
En declaraciones previas a la resolución judicial, Rodríguez sostuvo que Maduro continúa siendo el presidente de Venezuela, aunque también expresó su disposición a mantener canales de diálogo con Estados Unidos.
Desde Washington, el presidente Donald Trump afirmó que funcionarios de su gobierno mantuvieron contactos con Rodríguez, algo que no fue confirmado oficialmente por la vicepresidenta interina durante su discurso. Trump también realizó declaraciones sobre la situación política venezolana y el rol que podría asumir Estados Unidos durante el proceso de transición.