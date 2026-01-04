Impactantes fotos y videos de Nicolás Maduro en Nueva York: cómo pasó su primera noche

maduro 2

El exmandatario enfrenta cargos presentados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que lo había acusado formalmente en 2020 y que este sábado dio a conocer una acusación sustitutiva. Las imputaciones incluyen delitos vinculados al narcotráfico, conspiración para el ingreso de cocaína a Estados Unidos y causas relacionadas con armamento. Se prevé que en los próximos días comparezca ante un juez federal en Manhattan para las primeras audiencias del proceso judicial.

Reorganización institucional en Caracas

Mientras tanto, en Caracas, el TSJ resolvió que Delcy Rodríguez asuma como presidenta encargada, con el objetivo de garantizar la continuidad administrativa del Estado. La decisión convierte a Rodríguez en la primera mujer en ocupar ese rol en la historia del país.

En declaraciones previas a la resolución judicial, Rodríguez sostuvo que Maduro continúa siendo el presidente de Venezuela, aunque también expresó su disposición a mantener canales de diálogo con Estados Unidos.

Desde Washington, el presidente Donald Trump afirmó que funcionarios de su gobierno mantuvieron contactos con Rodríguez, algo que no fue confirmado oficialmente por la vicepresidenta interina durante su discurso. Trump también realizó declaraciones sobre la situación política venezolana y el rol que podría asumir Estados Unidos durante el proceso de transición.