Nuevo ataque de Irán: un misil con bombas de racimo impactó cerca de Tel Aviv

El bombardeo se produjo en el marco de la guerra regional desatada tras los ataques de Estados Unidos y Israel contra instalaciones iraníes a fines de febrero. Desde entonces, Irán respondió con una ofensiva que ya incluye más de 290 misiles y cientos de drones contra territorio israelí, intensificando una crisis que amenaza con expandirse a todo Medio Oriente.

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Cómo funcionan las bombas de racimo que tienen en alerta a Israel

Las bombas de racimo son municiones que se abren en el aire y liberan decenas o incluso cientos de pequeñas submuniciones. Estas pequeñas cargas explosivas se dispersan sobre una amplia superficie y están diseñadas para impactar múltiples objetivos al mismo tiempo. Otra alternativa, es que varias de sus pequeños explosivos queden enterrados en el suelo y se conviertan como "minas" con una gran capacidad de daño.

El problema, según organizaciones humanitarias, es que muchas de esas submuniciones no explotan al tocar el suelo y quedan activas durante años. En la práctica, funcionan como minas terrestres improvisadas que pueden detonar cuando alguien las pisa o las manipula accidentalmente.

Por ese motivo, más de un centenar de países firmaron la Convención sobre Municiones en Racimo, un tratado internacional que prohíbe su uso, producción y almacenamiento debido a su impacto indiscriminado. Sin embargo, las potencias mundiales no firmaron el tratado: Ni Estados Unidos, Rusia, o China. Por supuesto, no lo hizo Irán, pero tampoco Israel es signatario del tratado.

Israel sostiene que este tipo de munición habría sido utilizado en los ataques recientes lanzados desde territorio iraní, aunque hasta ahora no se difundieron pruebas concluyentes sobre su empleo en el actual conflicto.

El uso de estas armas suele generar fuertes condenas internacionales por el alto riesgo que representan para civiles incluso mucho tiempo después de finalizados los combates.