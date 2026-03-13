"Completo": la nueva amenaza de Trump a Irán y el sorpresivo guiño a Rusia por el petróleo

El conflicto, que se intensificó a fines de febrero tras una serie de ataques conjuntos de Washington y Tel Aviv, provocó cientos de muertos y abrió un escenario de guerra abierta en Medio Oriente. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue con preocupación la escalada, especialmente por su impacto en la seguridad regional y en los mercados energéticos globales.

Sin embargo, Trump tomó una medida que parece contradictoria con sus declaraciones, lo cual no debe sorprender. Como el precio del crudo no para de subir y ya parece instalado por encima de los 100 dólares el barril, el presidente de los EE.UU. autorizó que terceros países compren petróleo ruso para evitar mayores subas.

El entonces presidente Joe Biden puso esa medida de boicot como represalia por la invasión de Rusia a Ucrania. La invasión fue el 22 de febrero de 2022 y la medida se instrumentó desde el 8 de marzo de 2022. Trump siempre definió a Putin como un amigo y que tenía una buena relación, aunque últimamente estaba molesto por no avanzar en un fin para esa guerra. Acaba de ratificar esa amistad con una medida que beneficia las arcas del Kremlin y le da más recursos para continuar "su" propia guerra.

Trump: "Estamos destruyendo a Irán"

Trump tiene una visión de la guerra que analistas norteamericanos dicen que muestran una subestimación de la capacidad de respuesta del régimen de los ayatolás. Pese a las respuestas con drones y misiles a Israel y a bases de EE.UU. en la región y haber cerrado virtualmente el paso por el golfo pérsico, Trump dice que están destruyendo las capacidades militares iraníes.

Su campaña busca eliminar lo que considera una amenaza terrorista y evitar que el país avance en el desarrollo de armas nucleares o misiles de largo alcance. Washington sostiene que estas instalaciones están relacionadas con el programa nuclear y con operaciones militares que amenazan a sus aliados y están fuera de la línea que Trump se ha fijado: Irán no puede tener armas nucleares.

Trump defendió la estrategia de presión total sobre Teherán y aseguró que las operaciones avanzan “rápidamente”. En sus declaraciones, insistió en que el objetivo final es neutralizar la amenaza iraní y forzar cambios profundos en el comportamiento del régimen. Justamente este es un problema grave, porque Irán tiene 93 millones de habitantes y gran armamento. No es Venezuela

El mandatario también llamó a la población iraní a levantarse contra sus líderes y a asumir el control del país una vez debilitado el régimen. Sin embargo, analistas y expertos advierten que un cambio de gobierno en Irán es un proceso complejo y que no serán las bombas lo que termine con el régimen fundamentalista que comenzó con la revolución de 1979.

mapa de ormuz Trump habla de un triunfo arrasador. Pero Irán bloquea el paso del 25 % del crudo del mundo. (Foto: A24.com)

Una excelente noticia para Vladimir Putin, líder de la "guerra olvidada"

Ya cuesta encontrar noticias importantes sobre la guerra de Rusia y Ucrania. Lleva cuatro años y casi un mes. La guerra de Irán la sacó de la órbita de las noticias. Sólo el derrotero permanente de Volodimir Zelensky para conseguir dinero para la defensa. Trump acaba de hacer lo que mejor sabe hacer: anuncios estrambóticos y contradictorios con los que dijo e hizo hasta hace poco tiempo.

Para evitar mayores aumentos del precio del barril de crudo, levantó temporalmente el boicot o prohibición de comprar petróleo ruso a terceros países. Lo que puede parecer una medida extrema por la suba muy elevada del petróleo, tiene un efecto colateral innegable. Europa y el mundo entero le podrá volver a comprar petróleo a Rusia, uno de los mayores productores del mundo. Así, volverá al mercado comercial del crudo y tendrá de manera directa, fondos frescos para potenciar la guerra contra Ucrania.

putin ganador Sonriénte y aplaudiendo. Vladimir Putin celebra la decisión de Trump sobre el petróleo ruso. (Foto: Archivo)

Si Vladimir Putin no mostraba interés alguno por una tregua o paz definitiva con Ucrania, es fácil imaginar sus próximos pasos. Es como si Trump le hubiese entregado un cheque al portador para seguir alimentando sus ataques a Ucrania mientras le retacea el apoyo a Zelensky.

Según una estimación del diario británico Financial Times, Rusia ingresará unos 150 millones de dólares extra cada día que estas sanciones estén parcialmente suspendidas. Un regalo del tío Sam, es decir, el amigo Donald.