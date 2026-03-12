Se estrelló un avión cisterna de EE. UU. en Irak durante operaciones contra Irán

Este tipo de aeronave permite transferir combustible en pleno vuelo a bombarderos, cazas y aviones de transporte, lo que extiende considerablemente el alcance de las operaciones aéreas.

2SQC7UI6HBGPXEL2QAU6XWQ5GA Un B-52H durante una operación de reabastecimiento en vuelo con un avión cisterna KC-135 Stratotanker, procedente de la base MacDill (Florida).

Generalmente opera con una tripulación de tres personas, aunque en algunas misiones puede incluir un navegador y transportar hasta 37 pasajeros. Los KC-135 han participado en todos los grandes conflictos de Estados Unidos desde la guerra de Vietnam, desempeñando un papel central en operaciones globales.

El accidente ocurre en plena guerra con Irán

El siniestro se produjo mientras Estados Unidos intensifica su ofensiva aérea contra objetivos iraníes, en el marco de la operación denominada “Furia Épica”, que ya transita su segunda semana. La campaña militar comenzó el 28 de febrero y ha implicado un despliegue constante de bombarderos, cazas y aeronaves de apoyo en toda la región.

El presidente Donald Trump aseguró recientemente que la ofensiva “avanza rápidamente”, aunque no precisó cuánto tiempo podrían prolongarse las operaciones. Hasta el momento, siete militares estadounidenses murieron desde el inicio del conflicto, según datos del Pentágono.

Más incidentes militares en medio de la escalada

El accidente del KC-135 representa la primera pérdida de un avión cisterna estadounidense desde el inicio de la guerra, aunque no es el único incidente aéreo ocurrido en el conflicto.

En los primeros días de la campaña, tres cazas F-15E fueron derribados por error por fuerzas aliadas en Kuwait, en medio de intensos combates y ataques con misiles balísticos y drones iraníes. En esos casos, los pilotos lograron eyectarse y sobrevivieron.

Además, el Pentágono informó este jueves un incendio a bordo del portaaviones USS Gerald Ford en el mar Rojo, que dejó dos tripulantes heridos.

DIRTWUXMTNAEDLXRGJGKUNMCEY Un avión cisterna KC-135 Stratotanker despega desde una base en el área de responsabilidad del Comando Central de Estados Unidos durante una misión militar en Medio Oriente (REUTERS)

Tensión en el estrecho de Ormuz y presión política en EE. UU.

Mientras tanto, el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, reiteró la intención de mantener cerrado el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circula alrededor del 20% del petróleo mundial.

La amenaza de bloqueo generó un fuerte aumento en los precios internacionales del crudo y elevó la preocupación por el suministro energético global. El Pentágono sostiene que su prioridad es garantizar la libertad de navegación y la protección de las fuerzas estadounidenses y aliadas desplegadas en la región.

En paralelo, el conflicto también aumenta la presión política en Estados Unidos, donde el presidente Trump enfrenta cuestionamientos por el impacto económico de la guerra y el alza del precio de los combustibles, a pocos meses de las elecciones de medio mandato previstas para noviembre.