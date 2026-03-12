Se estrelló un avión cisterna de EE. UU. en Irak durante operaciones contra Irán
El Comando Central de Estados Unidos señaló que el accidente se produjo en espacio aéreo aliado y descartó un ataque hostil o fuego amigo.
Un avión cisterna de reabastecimiento KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea estadounidense despega de la Base Aérea de Kadena, en el sur de Japón (AP)
Un avión cisterna KC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló este jueves en el oeste de Irak mientras participaba en las operaciones militares estadounidenses contra Irán. El accidente se da en medio de la creciente escalada del conflicto en Medio Oriente.
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó el incidente y señaló que no hay indicios de que la aeronave haya sido derribada por fuego enemigo. “El Comando Central de Estados Unidos tiene conocimiento de la pérdida de un avión de reabastecimiento KC-135. El incidente ocurrió en espacio aéreo aliado durante la Operación Furia Épica”, informó el organismo a través de redes sociales.
Según detalló el comunicado oficial, dos aeronaves participaban en la misión al momento del incidente, una de ellas logró aterrizar sin inconvenientes, mientras que la otra se precipitó a tierra. Equipos de rescate y fuerzas militares iniciaron operativos de búsqueda para localizar a los tripulantes, aunque hasta el momento no se informó cuántas personas iban a bordo.
El accidente ocurrió en medio de intensas operaciones aéreas de Estados Unidos y sus aliados en la región. El KC-135 Stratotanker es el principal avión de reabastecimiento en vuelo de la Fuerza Aérea estadounidense y constituye una pieza clave en la estrategia militar de Washington desde hace más de seis décadas.
Este tipo de aeronave permite transferir combustible en pleno vuelo a bombarderos, cazas y aviones de transporte, lo que extiende considerablemente el alcance de las operaciones aéreas.
Generalmente opera con una tripulación de tres personas, aunque en algunas misiones puede incluir un navegador y transportar hasta 37 pasajeros. Los KC-135 han participado en todos los grandes conflictos de Estados Unidos desde la guerra de Vietnam, desempeñando un papel central en operaciones globales.
El accidente ocurre en plena guerra con Irán
El siniestro se produjo mientras Estados Unidos intensifica su ofensiva aérea contra objetivos iraníes, en el marco de la operación denominada “Furia Épica”, que ya transita su segunda semana. La campaña militar comenzó el 28 de febrero y ha implicado un despliegue constante de bombarderos, cazas y aeronaves de apoyo en toda la región.
El presidente Donald Trump aseguró recientemente que la ofensiva “avanza rápidamente”, aunque no precisó cuánto tiempo podrían prolongarse las operaciones. Hasta el momento, siete militares estadounidenses murieron desde el inicio del conflicto, según datos del Pentágono.
Más incidentes militares en medio de la escalada
El accidente del KC-135 representa la primera pérdida de un avióncisterna estadounidense desde el inicio de la guerra, aunque no es el único incidente aéreo ocurrido en el conflicto.
En los primeros días de la campaña, tres cazas F-15E fueron derribados por error por fuerzas aliadas en Kuwait, en medio de intensos combates y ataques con misiles balísticos y drones iraníes. En esos casos, los pilotos lograron eyectarse y sobrevivieron.
Además, el Pentágono informó este jueves un incendio a bordo del portaaviones USS Gerald Ford en el mar Rojo, que dejó dos tripulantes heridos.
Tensión en el estrecho de Ormuz y presión política en EE. UU.
Mientras tanto, el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, reiteró la intención de mantener cerrado el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circula alrededor del 20% del petróleo mundial.
La amenaza de bloqueo generó un fuerte aumento en los precios internacionales del crudo y elevó la preocupación por el suministro energético global. El Pentágono sostiene que su prioridad es garantizar la libertad de navegación y la protección de las fuerzas estadounidenses y aliadas desplegadas en la región.
En paralelo, el conflicto también aumenta la presión política en Estados Unidos, donde el presidente Trump enfrenta cuestionamientos por el impacto económico de la guerra y el alza del precio de los combustibles, a pocos meses de las elecciones de medio mandato previstas para noviembre.