Wanda Nara en bikini rosa en las Islas Maldivas: el detalle que despertó rumores sobre Mauro Icardi

Desde uno de los destinos más exclusivos del planeta, Wanda Nara volvió a convertirse en el centro de todas las miradas con un look playero que combinó sensualidad y alto perfil fashionista.
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Wanda Nara volvió a deslumbrar desde las Islas Maldivas con un look que combinó lujo y sensualidad, pero el destino elegido y su compañía reavivaron rumores en plena separación de Mauro Icardi.
Desde uno de los destinos más exclusivos del planeta, Wanda Nara volvió a convertirse en el centro de todas las miradas con un look playero que combinó sensualidad y alto perfil fashionista.
La conductora y empresaria eligió una bikini rosa de textura acanalada, con elásticos a la vista y una impronta sporty chic que resaltó su figura y su bronceado. Sin embargo, el verdadero protagonista del outfit fue una bandana estampada de Balmain, un accesorio de lujo que elevó el estilismo y dejó en claro, una vez más, su debilidad por las grandes marcas incluso en contextos relajados.
Pero más allá del look, lo que generó ruido entre sus seguidores fue el escenario elegido. Las Islas Maldivas no son un destino cualquiera en la historia de Wanda: allí vivió varias escapadas junto a su expareja Mauro Icardi, en viajes que siempre estuvieron rodeados de exclusividad, paisajes paradisíacos y una fuerte exposición en redes.
En medio de su proceso de separación del futbolista, su regreso a ese mismo lugar no pasó desapercibido. Y menos aún por su presente sentimental, ya que en esta oportunidad se mostró acompañada por Martín Migueles, lo que alimentó todo tipo de especulaciones en redes sociales.
En medio de la tensión mediática y judicial que enfrenta a Wanda Nara y Mauro Icardi, Elba Marcovecchio se refirió a la posibilidad de que el futbolista vuelva a ver a sus hijas en los próximos días, cuando regrese a la Argentina.
La abogada del delantero dio detalles en Desayuno Americano (América TV) y confirmó que Icardi tiene previsto arribar al país este jueves. De todos modos, aclaró que aún no está definido cómo será el encuentro con las niñas, en un contexto atravesado por conflictos legales y personales.
En ese marco, Marcovecchio también se pronunció sobre la intervención de Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, y fue contundente al deslindar responsabilidades. “Uno puede aconsejar lo que sea. Esto no es responsabilidad de la doctora Ana Rosenfeld, convengamos. Esto es una cuestión de lo que haga la señora Wanda Nara”, sostuvo.
Además, la letrada recordó el tenso episodio que se produjo en un intento previo de revinculación entre Icardi y sus hijas, el cual terminó en un escándalo que generó fuerte repercusión. “Este encuentro debería darse tranquilo. No tendríamos que estar sufriendo lo que sufrimos, que fue una toma de rehenes, literal”, afirmó, muy crítica con lo ocurrido.
En la misma línea, remarcó el impacto que esa situación tuvo en las menores: “Fue un escándalo para las nenas”, expresó.
Por último, Marcovecchio describió lo extenso y desgastante de aquel momento, dejando en claro la complejidad del conflicto: “Fueron 11 horas. Yo estuve las 11 horas ahí y te puedo asegurar que fue imposible”, cerró, tajante.