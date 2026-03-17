Wanda Nara en bikini rosa en las Islas Maldivas: el detalle que despertó rumores sobre Mauro Icardi

Wanda Nara en Maldivas

Historia de Wanda Nara

Qué dijo Elba Marcovecchio sobre el reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas

En medio de la tensión mediática y judicial que enfrenta a Wanda Nara y Mauro Icardi, Elba Marcovecchio se refirió a la posibilidad de que el futbolista vuelva a ver a sus hijas en los próximos días, cuando regrese a la Argentina.

La abogada del delantero dio detalles en Desayuno Americano (América TV) y confirmó que Icardi tiene previsto arribar al país este jueves. De todos modos, aclaró que aún no está definido cómo será el encuentro con las niñas, en un contexto atravesado por conflictos legales y personales.

En ese marco, Marcovecchio también se pronunció sobre la intervención de Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, y fue contundente al deslindar responsabilidades. “Uno puede aconsejar lo que sea. Esto no es responsabilidad de la doctora Ana Rosenfeld, convengamos. Esto es una cuestión de lo que haga la señora Wanda Nara”, sostuvo.

Además, la letrada recordó el tenso episodio que se produjo en un intento previo de revinculación entre Icardi y sus hijas, el cual terminó en un escándalo que generó fuerte repercusión. “Este encuentro debería darse tranquilo. No tendríamos que estar sufriendo lo que sufrimos, que fue una toma de rehenes, literal”, afirmó, muy crítica con lo ocurrido.

En la misma línea, remarcó el impacto que esa situación tuvo en las menores: “Fue un escándalo para las nenas”, expresó.

Por último, Marcovecchio describió lo extenso y desgastante de aquel momento, dejando en claro la complejidad del conflicto: “Fueron 11 horas. Yo estuve las 11 horas ahí y te puedo asegurar que fue imposible”, cerró, tajante.