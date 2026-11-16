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Nuevo submarino nuclear de ataque rápido a su flota: pesa 7.800 toneladas, mide unos 115 metros de largo y no necesita recargarse nunca

La Marina de Estados Unidos incorporó oficialmente el USS Massachusetts en Boston, un avanzado submarino nuclear de ataque rápido.

Nuevo submarino nuclear de ataque rápido a su flota: pesa 7.800 toneladas

Nuevo submarino nuclear de ataque rápido a su flota: pesa 7.800 toneladas, mide unos 115 metros de largo y no necesita recargarse nunca

La Marina de Estados Unidos ha incorporado oficialmente a su flota el USS Massachusetts (SSN 798), un submarino nuclear de ataque rápido perteneciente a la clase Virginia en el puerto de Boston, marcando un hito en la capacidad naval del país.

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Video impactante: un mono atacó a una mujer en plena calle. (Foto: captura de video)

Este nuevo buque, el séptimo de la clase Virginia Block IV, es el resultado de la colaboración entre General Dynamics Electric Boat y HII-Newport News Shipbuilding. Su diseño optimiza la vigilancia y las operaciones especiales, incrementando además las capacidades de sigilo para dificultar su detección.

El SSN 798 cuenta con un reactor nuclear de larga duración que no requiere recarga de combustible durante toda su vida útil, una ventaja operativa significativa. Con una longitud aproximada de 115 metros y un desplazamiento de 7.800 toneladas, representa un avance tecnológico para la flota estadounidense.

USS Massachusetts amplía capacidades de ataque

El submarino fue bautizado en mayo de 2023 y puesto en servicio el 28 de marzo de este año. Las autoridades navales destacaron que el Massachusetts es el submarino de ataque rápido más moderno y el quinto buque de la Marina estadounidense en portar este nombre, subrayando su importancia estratégica.

Tecnología y despliegue del nuevo submarino

Construido para misiones ofensivas y de vigilancia, el SSN 798 utiliza un reactor nuclear que genera el vapor necesario para su propulsión. Sus mejoras en sigilo y tecnología de vigilancia lo convierten en una pieza clave para las operaciones militares en diferentes escenarios.

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