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Video impactante: un mono atacó a una mujer en plena calle

El violento episodio ocurrió en un complejo residencial de la India y quedó registrado por las cámaras de seguridad. El animal sorprendió a la víctima mientras caminaba, la derribó y la mordió repetidamente.

Video impactante: un mono atacó a una mujer en plena calle. (Foto: captura de video)

Video impactante: un mono atacó a una mujer en plena calle. (Foto: captura de video)

Una mujer sufrió un violento ataque de un mono mientras realizaba una caminata matutina en un complejo residencial de la India. El animal apareció repentinamente, se abalanzó sobre ella y comenzó a morderla en distintas partes del cuerpo, provocándole heridas profundas.

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El episodio ocurrió en Infinium Flats, un complejo de departamentos ubicado en Vadodara, en el estado de Gujarat, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del edificio. Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales y generaron preocupación entre los vecinos.

Según informó el diario local The Times of India, la víctima fue sorprendida cuando caminaba por uno de los espacios comunes del establecimiento. El animal la atacó de manera reiterada y la mujer comenzó a gritar desesperadamente para pedir ayuda.

Los residentes que escucharon sus gritos acudieron a auxiliarla y gestionaron su traslado a un hospital cercano, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas.

El video del brutal ataque del mono a una mujer en la India

Las imágenes captadas por el circuito cerrado de televisión muestran cómo la mujer caminaba tranquilamente por el complejo residencial cuando advirtió la presencia del animal.

En cuestión de segundos, el mono se acercó, la acorraló contra un automóvil estacionado y la derribó al suelo. Lejos de alejarse, el animal continuó atacándola y le provocó varias mordeduras mientras la víctima intentaba protegerse.

En uno de los momentos más impactantes de la grabación, el mono arrastró a la mujer por el suelo mientras ella gritaba para pedir auxilio. Después de varios segundos, el animal se apartó y permaneció sentado a pocos metros de la víctima.

La secuencia quedó registrada por las cámaras del establecimiento y comenzó a circular en distintas plataformas digitales, donde provocó una fuerte reacción.

Cómo quedó la mujer después del ataque

Video impactante: un mono atac&oacute; a una mujer en plena calle. (Foto: captura de video)

Video impactante: un mono atacó a una mujer en plena calle. (Foto: captura de video)

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió heridas profundas en distintas partes del cuerpo, especialmente en las piernas, según los primeros reportes periodísticos.

Los gritos alertaron a personas que se encontraban en las inmediaciones, quienes intervinieron para asistirla. La mujer fue trasladada a un centro de salud de Vadodara para recibir atención médica.

Capturaron al mono después del ataque

Tras la difusión de las imágenes, los habitantes del complejo residencial presentaron denuncias ante las autoridades locales y reclamaron medidas para evitar nuevos incidentes.

Los vecinos aseguraron que la presencia de monos en las instalaciones no era un hecho aislado y que anteriormente habían advertido sobre el ingreso de estos animales.

Finalmente, personal del Departamento Forestal de Gujarat intervino y logró capturar al mono durante el sábado. El animal fue colocado en una jaula y retirado del lugar.

Sin embargo, los residentes expresaron que la captura de un ejemplar no resuelve el problema de fondo y solicitaron mayores controles en los espacios residenciales.

En pocas palabras

  • Ataque de mono: Mujer fue atacada brutalmente por un mono mientras caminaba en la India.
  • Heridas graves: Sufrió mordeduras profundas, especialmente en las piernas, y requirió atención médica.
  • Captura del animal: El mono agresor fue capturado por el Departamento Forestal de Gujarat.
Resumen generado por Thinkindot AI
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